出席自動化展 卓榮泰：已給假單、鄭麗君隨時可赴美磋商

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
行政院長卓榮泰（右二）今天出席「台灣機器人與智慧自動化展」與「台北國際自動化工業大展」，各產業公會代表向他遞上產業白皮書。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（右二）今天出席「台灣機器人與智慧自動化展」與「台北國際自動化工業大展」，各產業公會代表向他遞上產業白皮書。記者林俊良／攝影

台美針對對等關稅持續磋商中，行政院長卓榮泰今天出席「台灣機器人與智慧自動化展」與「台北國際自動化工業大展」表示，工具機產業正走在從傳統產業轉型、結合先進機器人產業的道路上，方向正確。他並透露，已經給副院長鄭麗君一張「空白請假單」，讓她可隨時飛往美國談判。

卓榮泰致詞指出，近期與多位工具機業理事長討論川普新關稅政策，今日展會正好展現傳產多年發展後與全球先進技術結合的成果。卓強調，台美關稅談判正持續推進，政府已積極準備完整方案，爭取更合理或不疊加的稅率。

亞洲科技年度盛會「2025台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」，今起20日至23日在台北南港展覽館登場，今年計有來自16國、上千家廠商，超過4,500個攤位滿檔展出，規模續創新高。面臨美國新關稅的壓力下，國內廠商摩拳擦掌搶攻千億商機。

今年自動化與機器人展，以「融合AI助力產線智慧升級」為主軸，作為展會中規模最大、參與最廣的主題，現場展出從機械手臂到協作型機器人，工業電腦到AI系統整合，涵蓋智慧工廠每個關鍵節點。

「2025台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」，今起在南港展覽館登場，今年自動化與機器人展，以「融合AI助力產線智慧升級」為主軸，展出從機械手臂到協作型機器人，工業電腦到AI系統整合，涵蓋智慧工廠每個關鍵節點。記者林俊良／攝影
「2025台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」，今起在南港展覽館登場，今年自動化與機器人展，以「融合AI助力產線智慧升級」為主軸，展出從機械手臂到協作型機器人，工業電腦到AI系統整合，涵蓋智慧工廠每個關鍵節點。記者林俊良／攝影
台美針對對等關稅持續磋商中，行政院長卓榮泰（右）今天出席「台灣機器人與智慧自動化展」與「台北國際自動化工業大展」表示，已經給副院長鄭麗君一張「空白請假單」，讓她可隨時飛往美國談判。他和行政院秘書長龔明鑫（中）短暫交談時，一度看著錶，感覺時間有些緊迫。記者林俊良／攝影
台美針對對等關稅持續磋商中，行政院長卓榮泰（右）今天出席「台灣機器人與智慧自動化展」與「台北國際自動化工業大展」表示，已經給副院長鄭麗君一張「空白請假單」，讓她可隨時飛往美國談判。他和行政院秘書長龔明鑫（中）短暫交談時，一度看著錶，感覺時間有些緊迫。記者林俊良／攝影
今年自動化與機器人展，以「融合AI助力產線智慧升級」為主軸，作為展會中規模最大、參與最廣的主題，現場展出從機械手臂到協作型機器人，工業電腦到AI系統整合，涵蓋智慧工廠每個關鍵節點。記者林俊良／攝影
今年自動化與機器人展，以「融合AI助力產線智慧升級」為主軸，作為展會中規模最大、參與最廣的主題，現場展出從機械手臂到協作型機器人，工業電腦到AI系統整合，涵蓋智慧工廠每個關鍵節點。記者林俊良／攝影

台美 美國 鄭麗君 卓榮泰

