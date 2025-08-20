徐國勇傳接任民進黨秘書長 吳思瑤：正面期待振奮鼓舞

726首波大罷免以失敗收場，傳出內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，徐國勇在黨內具有資深地位，對於府院黨的政策溝通協調，抑或是迎戰2026年地方選舉，「我們有大量正面期待，也都非常獲得振奮鼓舞。」

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，吳思瑤受訪時表示，「對於這樣的人事安排，我們當然獲得鼓舞，也有非常正向期待」，民進黨都尊稱徐國勇為「勇伯」，就知道其在黨內的資深地位，不僅中央與地方經驗兼具，也有民代跟政務官的訓練。

吳思瑤說，徐國勇進入黨務部門承擔重責大任，不管是府院黨政策溝通協調，抑或是迎戰2026年地方選舉，未來都可望扮演更重要的角色，也是選務規劃非常重要的角色，以其過去征戰無數的豐富參選經驗，出任民進黨秘書長絕對有正面期待，「我們都非常獲得振奮鼓舞，期待勇伯趕快加入我們的團隊。」

此外，823第二波罷免案本周投票，吳思瑤則坦言，這些選區相對困難，除了要在對方的堡壘上進攻，本身的客觀條件也相對劣勢，但是在最後關鍵的這幾天，每一區都會同等盡心盡力，也會跟公民朋友站在第一線，不管難易與否輸贏成敗，「我們會陪伴公民朋友戰到最後一刻。」

吳思瑤也說，不管是台中市、南投縣、新竹縣或新北市，民進黨中央黨部規劃一系列協助活動，「我們五一戰隊也都分進合擊、前進7個罷區。」

