聽新聞
0:00 / 0:00
徐國勇傳接任民進黨秘書長 吳思瑤：正面期待振奮鼓舞
726首波大罷免以失敗收場，傳出內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，徐國勇在黨內具有資深地位，對於府院黨的政策溝通協調，抑或是迎戰2026年地方選舉，「我們有大量正面期待，也都非常獲得振奮鼓舞。」
民進黨立法院黨團上午舉行記者會，吳思瑤受訪時表示，「對於這樣的人事安排，我們當然獲得鼓舞，也有非常正向期待」，民進黨都尊稱徐國勇為「勇伯」，就知道其在黨內的資深地位，不僅中央與地方經驗兼具，也有民代跟政務官的訓練。
吳思瑤說，徐國勇進入黨務部門承擔重責大任，不管是府院黨政策溝通協調，抑或是迎戰2026年地方選舉，未來都可望扮演更重要的角色，也是選務規劃非常重要的角色，以其過去征戰無數的豐富參選經驗，出任民進黨秘書長絕對有正面期待，「我們都非常獲得振奮鼓舞，期待勇伯趕快加入我們的團隊。」
此外，823第二波罷免案本周投票，吳思瑤則坦言，這些選區相對困難，除了要在對方的堡壘上進攻，本身的客觀條件也相對劣勢，但是在最後關鍵的這幾天，每一區都會同等盡心盡力，也會跟公民朋友站在第一線，不管難易與否輸贏成敗，「我們會陪伴公民朋友戰到最後一刻。」
吳思瑤也說，不管是台中市、南投縣、新竹縣或新北市，民進黨中央黨部規劃一系列協助活動，「我們五一戰隊也都分進合擊、前進7個罷區。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言