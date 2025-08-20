幕後／漢子與川伯有情結？一張圖透露兩人「氣口相投」同掛人

快訊

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
侯友宜、李四川曾是朱立倫最倚重的左右手，兩人互動溝通順暢，尤其全程用台語交流，道道地地的台味。後來李四川到高市、北市發展，侯友宜治理新北市，兩人在公務上還會保持聯繫。圖／讀者提供　　　
台北市副市長李四川鬆口選新北市，外界盛傳李與新北市長侯友宜有瑜亮情結，知情人士透露，一個來自小琉球離島，一個從嘉義來的鄉下孩子，漢子與川伯不僅是曾共事過，更是Speak the same language，氣味相同的人，瑜亮之說太戲劇化。

新北市政壇最近很熱鬧，民眾黨主席黃國昌率先表態要成為2026新北市長選舉「最好選項」，藍軍原本鴨子划水呼聲高的兩人李四川與副市長劉和然都在同一天對選新北市長態度明朗化，一日內形成3強鼎立熱鬧局面。

其中，侯友宜與李四川的關係最受矚目，新北市政界都認為侯友宜「心屬」副手劉和然接棒，李四川雖然有民調暫時領先的優勢，但侯友宜的態度才是關鍵。

知情人士說，侯友宜在「新北市這棒不能掉」的大戰略目標下，「漢子」務實性格會「理性勝於感性」，這點無庸置疑。

至於漢子與川伯的關係，知情人士說，無論從成長環境、求學背景、服務公職的歷練，都有相似的經驗、信仰或文化背景。用台語說就是「同掛的」，侯友宜與李四川的「氣口（口氣）」也相近。

知情人士說，國民黨主席朱立倫任新北市長，侯友宜與李四川是朱的副市長，侯友宜專精城市安全與都市風貌的整治，李四川有豐富工務專業及都市計畫背景，侯李是朱立倫最倚重的左右手，兩人互動溝通順暢，尤其全程用台語交流，道道地地的台味。後來李四川到高市、北市發展，侯友宜治理新北市，兩人在公務上還會保持聯繫。

新北市議會有次質詢，民進黨議員質詢侯友宜接棒人選時指出，2018年李四川跟侯友宜互爭，大家都在傳兩人有瑜亮情結。侯友宜說，他跟李四川是老朋友，一直都有聯絡，上周還有在行政院會見面，「我跟他很熟」。

儘管綠營會不斷炒作侯與李的瑜亮情結，但有一張圖傳達外界鮮為人知的一幕，漢子與川伯「私下互動」像是「再忙也要和你喝咖咖」的老朋友。

但，侯友宜的態度始終如一，共推最強的人，推努力務實做事的人。

