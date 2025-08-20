民眾黨團提修法刪除勾串為羈押事由 綠諷：串證串到飽？

台北地方法院審理京華城容積弊案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，民眾黨立法院黨團提出「刑事訴訟法」修正草案，刪除「勾串共犯或證人」為羈押事由，就是在為民眾黨前主席柯文哲解套，同時也透過惡修讓串證串到飽、證人被騷擾、共犯全解套。

民進黨立法院黨團上午舉行「沒有司法迫害，只有司法特權，譴責民眾黨為救柯文哲修法毀司法！」記者會。吳思瑤在會中指出，民眾黨為了救柯文哲不惜挺貪腐，一再利用自身立委職權妨礙司法，率領民眾包圍司法機關更成為家常便飯，甚至量身訂造修法為柯文哲案解套。

吳思瑤指出，民眾黨團提出「刑事訴訟法」修正草案，刪除「勾串共犯或證人」為羈押事由，此舉形同公然幫助串證、力挺犯罪行為，「為了救柯文哲不惜毀壞司法羈押制度」，往後許多案件可能都因此獲得借套，包括台中豐原五口命案、台北保母虐童致死案、創意私房性影像偷拍案、國民黨偽造罷免案連署書、關乎國家安全的共諜案等。

吳思瑤說，民眾黨一再提出個案式修法，連帶癱瘓整個司法羈押制度，也讓所有犯罪者笑哈哈拍拍手，「你們乾脆立一個釋放柯文哲，即刻不得偵辦柯文哲、柯文哲無罪專法」，然而如此粗糙的修法只會毀壞司法制度。

吳思瑤說明，本案已經列入本周五（22日）立法院會議程，民眾黨團是否又會食髓之味，提案將此修正草案逕付二讀，猶如讓這樣的惡法坐上特快車，「我們就等著看」，民進黨團不僅反對這種個案式修法，也會反制這種為了司法個案量身定做、妨礙司法的惡修。

民進黨立委沈伯洋表示，民眾黨團提出此項修法，可能讓犯罪者非常開心，因為以後再也不能以「串證」為由進行羈押，包括貪汙、詐欺、金融犯罪及國家安全等案件，經常都是以人證作為犯罪要件，「黃國昌的修法會讓罪犯非常開心，因為法院再也不能用串證為理由進行羈押。」

沈伯洋指出，綜觀其他國家的立法先例，包括德國、奧地利、瑞士及法國等，大多都是將串證作為羈押事由，「這在全世界是再正常不過的立法，想也知道黃國昌的目的，就只是為了個案破壞國家的犯罪偵查制度。」

吳思瑤強調，台灣是法治國家，所有犯罪偵查、羈押制度法有明定，民進黨團譴責這種個案式修法，全力反制如此癱瘓、毀壞羈押制度的惡修，況且在台灣沒有司法迫害，「反而只有民眾黨想要享有司法特權，只有柯文哲想要享受司法特權，大家一起關心周五院會議程。」

民眾黨立法院黨團近日提出「刑事訴訟法」修正草案，刪除「勾串共犯或證人」為羈押事由，同時增訂「無其他替代手段」且有「具體」事實足以證明逃亡或滅證之虞才得以羈押，立法院程序委員會昨天開會，此案確定排入本周五院會議程。

商品推薦