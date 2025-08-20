柯文哲嘆再關變曼德拉 黃國昌：難道出庭嘴巴要封起來？

柯文哲昨出庭批檢察官像「四叉貓」與網軍，並嘆「再關下去我就變成曼德拉」。民眾黨主席黃國昌今天說，出庭是柯文哲唯一能講話的時間，現在難道柯文哲出庭都要把嘴巴封起來嗎，禁止柯文哲發言嗎，這就是賴清德總統要帶給台灣人民的人權嗎？

黃國昌說，今天到汐止為核三延役投同意車掃催票，本周六就要投票，時間已經不多了，面對民進黨錯誤的能源政策，是把頭埋在沙子裡的鴕鳥心態，完全不願意面對的冷處理，只有大家出門投票才能打醒民進黨政府。

黃國昌表示，民進黨散布假訊息、用「降智圖卡」欺騙民眾日本也在廢核，被日本媒體打臉，丟臉丟到國際，是錯誤引導人民應下架。

黃國昌指出，8月22日晚會在台北榮星花園會舉辦公投的選前之夜，除了民眾黨黨公職人員外，屆時將有重量級神秘嘉賓，並會有「YES CAM」請大家打電話給朋友投下同意票。黃國昌示範現場拿起手機打給老婆，互喊寶貝，他老婆當場應允23日當天會出門投同意。

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城等案，昨天傳喚「博弈教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰興業策略長黃海清作證。柯批再開庭會變「搞笑劇」，另批檢察官像「四叉貓」與網軍，「再關下去我就變成曼德拉」。

黃國昌表示，柯文哲是有行政訴訟程序的當事人，他擁有當事人應該有的權利，柯文哲只有在法院出庭時唯一能發言的機會，請不要忘記了，現在柯主席現在是被收押禁見，當外面特定的綠媒鋪天蓋地對柯文哲抹黃、抹黑，到今天都沒有道歉，這樣子對待柯文哲符合台樣所一向標榜的人權保障嗎？

黃國昌說，出庭是柯文哲唯一能講話的時間，現在難道柯文哲出庭都要把嘴巴封起來嗎？禁止柯文哲發言嗎？這就是賴清德總統要帶給台灣人民的人權嗎。

黃並表示，民眾黨想修刑事訴訟法的問題，刪除「被告有勾串之虞」的羈押理由，這不是為了柯文哲，柯文哲已經被羈押1年，而是避免未來還有其他人被司法踐踏人權。黃指當年說要修法的正是現任總統賴清德、外交部長林佳龍、總統府秘書長潘孟安等人。 柯文哲嘆再關變曼德拉，黃國昌：難道出庭要把嘴巴封起來嗎。記者游明煌／攝影

