徐國勇將接民進黨秘書長 卓榮泰被問「是好人選嗎」頻點頭
民進黨前秘書長林右昌在大罷免首波失利後請辭，新任秘書長將由謝系解散後轉為英系的內政部前部長徐國勇接任。與徐同為謝系子弟兵的行政院長卓榮泰，今出席活動被媒體問到是否對徐國勇接黨秘書長有信心，卓揆投以肯定微笑，並用力點了三次頭。
至於何時公布內閣改組人選？卓榮泰則未有任何反應，隨即快步離去。
徐國勇、卓榮泰關係匪淺，兩人僅差一歲、同為謝系子弟兵，更是中興大學法商學院同學，2019年賴清德接下行政院長，卓榮泰擔任秘書長，徐國勇出任行政院發言人，時任總統府祕書長陳菊曾笑稱三人雖分屬不同派系，但感情非常好，更以「薯條三兄弟」來稱呼。
