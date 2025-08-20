快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

聽新聞
0:00 / 0:00

傳中鋼被迫讓利又要虧損 羅智強批民進黨又把金雞母變敗家子

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
經濟部長郭智輝表示將請中鋼「讓利」給中下游業者，由中鋼吸收政策成本，引發中鋼集團企業工會不滿。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，郭智輝應下台負責，且新任經長必須正視中鋼問題；國民黨團首席副書記長羅智強說，民進黨執政最大的專長就是把金雞母變敗家子。記者屈彥辰／攝影
經濟部長郭智輝表示將請中鋼「讓利」給中下游業者，由中鋼吸收政策成本，引發中鋼集團企業工會不滿。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，郭智輝應下台負責，且新任經長必須正視中鋼問題；國民黨團首席副書記長羅智強說，民進黨執政最大的專長就是把金雞母變敗家子。記者屈彥辰／攝影

經濟部長郭智輝表示將請中鋼公司「讓利」給中下游業者，由中鋼吸收政策成本，引發中鋼集團企業工會不滿。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，郭智輝應下台負責，且新任經長必須正視中鋼問題；國民黨團首席副書記長羅智強說，民進黨執政最大的專長就是把金雞母變敗家子。

針對郭智輝要求中鋼讓利一事，王鴻薇表示，中鋼是優良公司，民進黨執政賦予中鋼非常多政策使命，目前讓中鋼這家好公司虧損累累，包括投資興達海基，後來變成一場空，虧損高達64億。中鋼上半年虧損已高達15億元，民進黨執政無能，最後壓榨國營事業，造成中鋼股東、投資人、員工的「三輸」。

王鴻薇認為，對經濟部來說，尤其郭智輝，搞風電投資虧損64億，郭智輝竟說中鋼自己負責，配合政策造成虧損，中鋼根本沒有獲利，倒霉的是基層員工，導致中鋼產業工會到經濟部抗議。現在的郭智輝非常傲慢，讓中鋼自己承擔責任，郭智輝應該下台負責。

王鴻薇指出，中鋼問題還要新的經濟部長正視，而非讓中鋼去投資根本無法回本的項目，一味讓利。中鋼虧損是來自廣大股東，公股也占很多，這也變成納稅人的虧損，經濟部應該拿出有效解決方案。

羅智強說，民進黨就是國營事業的殺手，民進黨執政最大的專長就是把金雞母變敗家子。民進黨第一次執政時，台電由盈轉虧，開始產生巨額虧損，逼得前總統馬英九在2008年也只能調電價，解除凍漲因應虧損。一直到2014年，終於在馬總統的努力之下，台電由虧轉盈再度變成金雞母。到馬總統卸任時，留下了828億的電價穩定基金，等於是把賺來的錢交給民進黨政府、前總統蔡英文。

羅智強表示，馬總統任內沒有撥補台電一毛錢，還能夠盈餘828億。民進黨上台後，用政府的預算撥補3000億，用光馬總統留下的828億，現在虧損4000多億，加起來將近一兆。為什麼台電變成大錢坑，就是有無能的民進黨政府，專門把國民黨執政時打造的國營事業金雞母變敗家子、大錢坑，最後納稅人補錢坑，中鋼不過是另一個例子。

針對下任經長可能是曾文生、龔明鑫等，羅智強表示，經過一年多的時間驗證一件事情，可能找個路人甲大概都贏郭智輝，趕快把郭換掉是為上策，至於龔明鑫或是任何人，等上任後來看表現。

羅智強說，過去一年多來，整個行政團隊最大的問題是心不在焉，完全空轉，整個國家空轉在大罷免上面，難怪關稅風暴因應一塌糊塗，打詐愈打愈詐，國政停擺，這次民進黨如果要調整內閣人事要好好想想，過去那些不用心在政務，陪行政院長卓榮泰宣講大罷免的分心官員，是否還要留任，若還留任，換掉郭智輝的意義又在哪裡。

中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片
中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片

中鋼 民進黨 郭智輝 羅智強 經濟部長

延伸閱讀

綠委酸「不要拖垮卓內閣」、被點名改組第一排 郭智輝說話了

美國入股台積電？郭智輝：要研議、大概還沒那麼快

內閣改組屢被點名 郭智輝：在位一天就工作一天

遭侯漢廷爆料快樂宴停留3小時 郭智輝真的提告了

相關新聞

幕後／漢子與川伯有情結？一張圖透露兩人「氣口相投」同掛人

台北市副市長李四川鬆口選新北市，外界盛傳李與新北市長侯友宜有瑜亮情結，知情人士透露，一個來自小琉球離島，一個從嘉義來的鄉...

影／新北市長藍白誰選？黃國昌開3條件：推一個最強人選是共同期待　

民眾黨主席黃國昌啟動全國車掃，今天上午到新北汐止綜合運動公園呼籲各界核三延役投同意，媒體詢問新北市長人選他和李四川都已相...

藍質疑就安基金開口契約涉弊 洪申翰：的確有更好作法 檢調已立案調查

電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，不符基金使用目的，當初簽訂的開口合約品項與實...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

徐國勇傳接任民進黨秘書長 吳思瑤：正面期待振奮鼓舞

726首波大罷免以失敗收場，傳出內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，徐國勇在黨內...

核三公投倒數 藍白聯手催票盼激出中間選民與投票率

7位國民黨立委罷免案及核三重啟公投將在8月23日投票。第二波大罷免最後衝刺，國民黨嚴防民進黨使用奧步。核三公投白藍分進合擊進行最後催票，藍營人士指出，公投能否過關要看最後的投票率，四成五是通關密碼，關鍵則在中間選民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。