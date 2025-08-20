傳中鋼被迫讓利又要虧損 羅智強批民進黨又把金雞母變敗家子
經濟部長郭智輝表示將請中鋼公司「讓利」給中下游業者，由中鋼吸收政策成本，引發中鋼集團企業工會不滿。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，郭智輝應下台負責，且新任經長必須正視中鋼問題；國民黨團首席副書記長羅智強說，民進黨執政最大的專長就是把金雞母變敗家子。
針對郭智輝要求中鋼讓利一事，王鴻薇表示，中鋼是優良公司，民進黨執政賦予中鋼非常多政策使命，目前讓中鋼這家好公司虧損累累，包括投資興達海基，後來變成一場空，虧損高達64億。中鋼上半年虧損已高達15億元，民進黨執政無能，最後壓榨國營事業，造成中鋼股東、投資人、員工的「三輸」。
王鴻薇認為，對經濟部來說，尤其郭智輝，搞風電投資虧損64億，郭智輝竟說中鋼自己負責，配合政策造成虧損，中鋼根本沒有獲利，倒霉的是基層員工，導致中鋼產業工會到經濟部抗議。現在的郭智輝非常傲慢，讓中鋼自己承擔責任，郭智輝應該下台負責。
王鴻薇指出，中鋼問題還要新的經濟部長正視，而非讓中鋼去投資根本無法回本的項目，一味讓利。中鋼虧損是來自廣大股東，公股也占很多，這也變成納稅人的虧損，經濟部應該拿出有效解決方案。
羅智強說，民進黨就是國營事業的殺手，民進黨執政最大的專長就是把金雞母變敗家子。民進黨第一次執政時，台電由盈轉虧，開始產生巨額虧損，逼得前總統馬英九在2008年也只能調電價，解除凍漲因應虧損。一直到2014年，終於在馬總統的努力之下，台電由虧轉盈再度變成金雞母。到馬總統卸任時，留下了828億的電價穩定基金，等於是把賺來的錢交給民進黨政府、前總統蔡英文。
羅智強表示，馬總統任內沒有撥補台電一毛錢，還能夠盈餘828億。民進黨上台後，用政府的預算撥補3000億，用光馬總統留下的828億，現在虧損4000多億，加起來將近一兆。為什麼台電變成大錢坑，就是有無能的民進黨政府，專門把國民黨執政時打造的國營事業金雞母變敗家子、大錢坑，最後納稅人補錢坑，中鋼不過是另一個例子。
針對下任經長可能是曾文生、龔明鑫等，羅智強表示，經過一年多的時間驗證一件事情，可能找個路人甲大概都贏郭智輝，趕快把郭換掉是為上策，至於龔明鑫或是任何人，等上任後來看表現。
羅智強說，過去一年多來，整個行政團隊最大的問題是心不在焉，完全空轉，整個國家空轉在大罷免上面，難怪關稅風暴因應一塌糊塗，打詐愈打愈詐，國政停擺，這次民進黨如果要調整內閣人事要好好想想，過去那些不用心在政務，陪行政院長卓榮泰宣講大罷免的分心官員，是否還要留任，若還留任，換掉郭智輝的意義又在哪裡。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言