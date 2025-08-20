聽新聞
0:00 / 0:00
內閣改組傳聞不斷 侯友宜：總統要拿出魄力、展現改變的決心
內閣改組傳聞不斷，對於內閣若改組，應往何方向前進，新北市長侯友宜今表示，大家都非常清楚，不論是關稅問題或是天災問題，甚至包含政策推動上，為什麼人民都有不一樣的聲音，這是內閣要不斷去做好反省，讓自己能做改變的地方。
侯友宜說，人民的眼睛是雪亮的，他期待的是，總統要拿出魄力，展現改變的決心，不管從內閣或是部會甚至自己本身，如何調整步伐，符合人民所需要的，這才是人民所期待的。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言