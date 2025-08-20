快訊

內閣改組傳聞不斷 侯友宜：總統要拿出魄力、展現改變的決心

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，他期待的是，總統要拿出魄力，展現改變的決心，不管從內閣或是部會甚至自己本身，如何調整步伐，符合人民所需要的，這才是人民所期待的。記者江婉儀／攝影
內閣改組傳聞不斷，對於內閣若改組，應往何方向前進，新北市長侯友宜今表示，大家都非常清楚，不論是關稅問題或是天災問題，甚至包含政策推動上，為什麼人民都有不一樣的聲音，這是內閣要不斷去做好反省，讓自己能做改變的地方。

侯友宜說，人民的眼睛是雪亮的，他期待的是，總統要拿出魄力，展現改變的決心，不管從內閣或是部會甚至自己本身，如何調整步伐，符合人民所需要的，這才是人民所期待的。

