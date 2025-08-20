傳徐國勇接民進黨秘書長 王鴻薇：派系分贓找鬥雞來當

傳出內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，這不過是派系分贓結果，賴清德總統找了「鬥雞型」秘書長，因應大罷免失敗。

傳出民進黨秘書長將由徐國勇接任，這項新人事預計在823第二波罷免後由兼任黨主席的賴清德親自宣布。

針對此項民進黨人事，王鴻薇表示，726大罷免之後民進黨內部權力出現更動跟改組，民進黨前秘書長林右昌下台後傳由徐國勇接任，看起來應該是事實。外界解讀賴清德總統726罷免失敗後，必須釋放權力給「非賴系」，徐國勇被認為英系人馬．看起來就是賴清德必需在權力結構，跟人分享權力，徐國勇才有機會擔任秘書長。

王鴻薇認為，據徐國勇從政歷練，尤其是擔任內政部長時，跟警政署長非常不合。徐國勇就是鬥雞，長期擔任政論節目主持人，在罷免中，徐國勇身為政論節目主持人，也一樣在其節目推波助瀾。賴清德雖然分享權力，但找了一個鬥雞型的秘書長，這樣的人事調整不過是因應大罷免失敗後的派系分贓結果，而不是回應民間對政府、執政黨在大罷免後期待傾聽民意。 傳出內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長。圖／聯合報資料照

