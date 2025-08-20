徐國勇接秘書長 綠黨內肯定賴清德向「非賴系」釋權

民進黨秘書林右昌請辭後，目前由目副秘書長何博文代理。據了解，新任秘書長將由內政部前部長徐國勇接任，副秘書長尚有一個空缺，在賴清德欽點下，將由民進黨民調中心前主任鄭俊昇接任。民進黨派系人士表示，徐國勇、鄭俊昇都有親英系色彩，這番人事安排，被視為賴清德向黨中央非賴系釋權，賴清德終於擴大用人圈。

派系人士指出，賴清德上任後，用人基本邏輯很清楚，和賴系結盟才有糖吃，例如民進黨秘書長林右昌，也是因為所屬派系正國會和賴系合作，而黨內英系並不在賴系合作之列，如今大罷免挫敗後，賴邀請英系協理黨務，是具體地釋出橄欖枝。

新潮流派系人士表示，當前民進黨最需要的是議題設定能力、精準政治議題輿論攻防，這些都是徐國勇強項，過去徐國勇在行政院服務時就有和賴清德合作經驗，相信兩人搭配默契沒問題。

民進黨新系立委林俊憲表示，如果徐國勇願意來扛起、一起來承擔責任，當黨的秘書長，是非常適合的人選，這也代表了賴清德用人非常廣泛，不會將派系、親疏遠近作為選用黨公職的考慮標準，只要是認為適合的人選，都會敦請對方任職，用人為材。

