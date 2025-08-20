快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

聽新聞
0:00 / 0:00

影／藍質疑就安基金開口契約涉弊 洪申翰：已啟動檢討

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
針對就安基金使用爭議一事指出，勞動部長洪申翰上午在立法院備詢前表示，勞動部馬上啟動了檢討作業，將落實檢討事項。記者陳正興／攝影
針對就安基金使用爭議一事指出，勞動部長洪申翰上午在立法院備詢前表示，勞動部馬上啟動了檢討作業，將落實檢討事項。記者陳正興／攝影

國民黨日前舉行記者會質疑，導演羅景壬團隊與就安基金的開口合約核銷涉弊，羅團隊僅以一支影片，就要驗收核銷獲得1,000多萬，此案也被審計部質疑「難以驗核履約結果」。對此，勞動部洪申翰上午在立法院備詢前受訪時表示，去年底就安基金使用受到關注後，勞動部馬上啟動了檢討作業，接下來也會落實這些檢討。

外界質疑勞動部開口合約核銷涉弊，此案也被審計部質疑「難以驗核履約結果」，勞動部長洪申翰（圖）上午在立法院備詢前表示，就安基金使用將落實檢討事項。記者陳正興／攝影
外界質疑勞動部開口合約核銷涉弊，此案也被審計部質疑「難以驗核履約結果」，勞動部長洪申翰（圖）上午在立法院備詢前表示，就安基金使用將落實檢討事項。記者陳正興／攝影

勞動部 國民黨 洪申翰

延伸閱讀

726大罷免前稱80歲免評審查過水 立委今轟洪申翰公然說謊造謠

藍質疑就安基金開口契約涉弊 洪申翰：的確有更好作法 檢調已立案調查

80歲免評上路逾兩周近1500人申請 洪申翰：需時間觀察趨勢

「零日攻擊」導演遭控拿千萬補助難驗核 卓榮泰：若有不法就辦

相關新聞

幕後／漢子與川伯有情結？一張圖透露兩人「氣口相投」同掛人

台北市副市長李四川鬆口選新北市，外界盛傳李與新北市長侯友宜有瑜亮情結，知情人士透露，一個來自小琉球離島，一個從嘉義來的鄉...

影／新北市長藍白誰選？黃國昌開3條件：推一個最強人選是共同期待　

民眾黨主席黃國昌啟動全國車掃，今天上午到新北汐止綜合運動公園呼籲各界核三延役投同意，媒體詢問新北市長人選他和李四川都已相...

藍質疑就安基金開口契約涉弊 洪申翰：的確有更好作法 檢調已立案調查

電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，不符基金使用目的，當初簽訂的開口合約品項與實...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

核三公投倒數 藍白聯手催票盼激出中間選民與投票率

7位國民黨立委罷免案及核三重啟公投將在8月23日投票。第二波大罷免最後衝刺，國民黨嚴防民進黨使用奧步。核三公投白藍分進合擊進行最後催票，藍營人士指出，公投能否過關要看最後的投票率，四成五是通關密碼，關鍵則在中間選民。

民眾黨團提修法刪除勾串為羈押事由 綠諷：串證串到飽？

台北地方法院審理京華城容積弊案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，民眾黨立法院黨團提出「刑事訴訟法」修正草案，刪除「勾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。