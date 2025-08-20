影／藍質疑就安基金開口契約涉弊 洪申翰：已啟動檢討

國民黨日前舉行記者會質疑，導演羅景壬團隊與就安基金的開口合約核銷涉弊，羅團隊僅以一支影片，就要驗收核銷獲得1,000多萬，此案也被審計部質疑「難以驗核履約結果」。對此，勞動部長洪申翰上午在立法院備詢前受訪時表示，去年底就安基金使用受到關注後，勞動部馬上啟動了檢討作業，接下來也會落實這些檢討。 外界質疑勞動部開口合約核銷涉弊，此案也被審計部質疑「難以驗核履約結果」，勞動部長洪申翰（圖）上午在立法院備詢前表示，就安基金使用將落實檢討事項。記者陳正興／攝影

