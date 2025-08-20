聽新聞
0:00 / 0:00
影／藍質疑就安基金開口契約涉弊 洪申翰：已啟動檢討
國民黨日前舉行記者會質疑，導演羅景壬團隊與就安基金的開口合約核銷涉弊，羅團隊僅以一支影片，就要驗收核銷獲得1,000多萬，此案也被審計部質疑「難以驗核履約結果」。對此，勞動部長洪申翰上午在立法院備詢前受訪時表示，去年底就安基金使用受到關注後，勞動部馬上啟動了檢討作業，接下來也會落實這些檢討。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言