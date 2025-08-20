726大罷免前稱80歲免評審查過水 立委今轟洪申翰公然說謊造謠

726大罷免投票前，勞動部長洪申翰發臉書文批評藍白在野黨削弱國會代議的審議和辯證等，更指藍白的就服法修法提案快速出委員會，應對衝擊重症家庭負責。不過，洪申翰一席話今遭多名立委洗臉，上一會期的衛環委員會召委王育敏更批評洪申翰公然說謊、造謠，發文悖離事實。

洪申翰今於立院衛環委員會進行「就業服務法第46條，80歲以上長者聘請外籍看護免巴氏量表上路，對重症家庭的衝擊與配套措施」專題報告。

針對洪申翰曾在7月25日臉書發文指稱，包括「立法院職權行使法」、「選罷法」、「憲法訴訟法」、「財劃法」和114年的總預算，乃至就服法80歲免巴氏量表的修法都有相近操作模式，過水似的、快速地出委員會，跳過立法院長韓國瑜主持的朝野協商、限制表決前的逐條發言、直接二三讀表決。

但洪申翰的發文內容，今在立院遭多名立委打臉。立委陳昭姿先是質疑，若當初勞動部認為該政策窒礙難行，為何沒有提出覆議？可見勞動部也清楚巴氏量表評估確實對部分民眾造成困擾，她更批評洪申翰發文稱此為爭議法案，但就服法修法歷程，總共開過兩次委員會審查、一次公聽會，召委也召開過協商，相對其他法案「這樣還不算充分討論？」且包括民進黨在內的三黨都有在協商結論上簽名，洪申翰卻全推給在野黨？

陳昭姿狠酸洪申翰「可惜你726催票文沒效果」，提醒洪部長不要把長者照顧當作政治操作的工具，少講政治、多談政策，否則823罷免又要大失敗。立委陳菁徽則揶揄，如果部長823前又要發臉書，記得利用下班時間發文，爭議會比較少。

立委王育敏身為上個會期的衛環委員會召委，也高聲抗議洪申翰發文悖離事實、刻意誤導民眾，「一個部長公然造謠、說謊」。當時並未快速出衛環委員會，洪申翰的發文刻意悖離當出委員會好好審查法條的事實，「你當時根本不是勞動部長，也沒參與審查過程，好意思把審查結果寫出來？」

王育敏說，當初修法初衷非常簡單，是為了回應民眾需求、簡政便民，洪申翰卻刻意放大衝擊、貶抑立意良善的政策，稱一下子會湧入10萬人，照理說第一個月應有很多申請案，結果現在才1400多人。

洪申翰解釋，他意思是就服法修法跳過立院院長韓國瑜召集的朝野協商，因此少了討論更好處理方案的機會。

商品推薦