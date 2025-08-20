李四川、劉和然誰選新北市長陷兩難？侯友宜：2人都是優秀人才

台北市副市長李四川昨首度鬆口「不排斥」參選新北市長，新北市長侯友宜今在市政會議後受訪表示，李四川是他的老同事，認真、努力、負責任的事務官，都非常歡迎能做事、肯做事，願意為新北深耕的人，做出市民有感的成績，都很歡迎。

除了李四川，新北市副市長劉和然也積極爭取出線機會，被問及劉、李都是老同事，誰最適合接棒，侯友宜表示，不論是誰，對新北都有一定程度的認識，尤其2位都是扎實從基層公務人員爬上來，對新北都願意投入、付出，也受到新北市民的肯定，都是很優秀的人才。

侯友宜表示，2人願意繼續在新北加油服務，很感謝他們願意做這件事，當然，希望的是面對所有市民期待，接受挑戰全力以赴，把成績一棒接一棒延續下去。

民眾黨黃國昌日前表態參選新北市長，是否有藍白合作可能，侯友宜說，最主要是先認識了解新北市，現在核三公投目標清楚，安全無虞下，能夠研議確保基載電力無缺，朝這方向努力，離選舉還有一段時間，黨有黨的機制，在黨的機制下，大家共同討論出來後有共同方向，期待為新北市民找出最好人才，來做下一步的貢獻，讓市政成績可以延續下去做的更好，這才是他們的目標。

商品推薦