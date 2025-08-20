徐國勇將接任民進黨秘書長 黃國昌：當初內政部長是怎麼下台的

針對內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，民眾黨主席黃國昌今天說，徐國勇過去在政界，後來變媒體人，後來又變政界，兩邊跳來跳去，更重要的是當初內政部長是怎麼下台的。

黃國昌今天到汐止車掃宣傳核三延役，針對徐國勇人事，他說，對他黨黨內人事，他們一向沒有太多評論，因為畢竟是他黨的事務，但從徐國勇大家可以很清楚看得出來，民進黨的人是怎麼樣。

