邀黃偉哲8月24日專訪 陳水扁：從市政、風災到2026選舉無所不談

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
前總統陳水扁預告將於8月24日上午邀請台南市長黃偉哲上電台分享市政建設到下屆輸不起的南市長選戰議題。圖／取自陳水扁新勇哥物語
前總統陳水扁預告將於8月24日上午邀請台南市長黃偉哲上電台分享市政建設到下屆輸不起的南市長選戰議題。圖／取自陳水扁新勇哥物語

前總統陳水扁臉書預告，本周日8月24日上午10點，在有夢上水的廣播節目第243集將專訪台南市長黃偉哲。陳水扁說，訪談內容包羅萬象，從市政到下屆南市長選舉的信心與隱憂問題都談，並預告精彩可期。

陳水扁表示，黃偉哲獲得遠見雜誌縣市長施政滿意度調查中，取得年度最佳進步首長獎，他化身農業CEO、從建設、招商到政策三箭齊發，市民有感、支持度升溫。為此邀請黃偉哲於8月24日上午到他的有夢上水第243集勵志節目做分享。

陳水扁預告內容，請黃偉哲分享他如何以建設實踐區域均衡，推動北台南產業聚落新引擎；以招商帶動經濟轉型，文化古都蛻變科技新城；以政策解決民生問題，市政貼地有感民眾安心支持。如何化身農業CEO 拓展外銷通路，幫助農民開路 ，迭創台南農產外銷好成績。

以及黃偉哲如何攜手賴清德總統啟動「大南方新矽谷計畫」 打造AI產業新焦點，帶領台南邁向智慧城市新紀元。同時報告120年來首次自台灣海峽由南向北進入，並於嘉義登陸的丹娜絲颱風，及728豪雨帶來嚴重災損的救災與復原工作。

陳水扁也說將請黃偉哲說明因應川普總統疊加20%對等關稅的台南三大對策；以及2026選舉，輸不起的台南市長選舉，有何信心與隱憂。

黃偉哲 陳水扁

