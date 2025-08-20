邀黃偉哲8月24日專訪 陳水扁：從市政、風災到2026選舉無所不談

前總統陳水扁臉書預告，本周日8月24日上午10點，在有夢上水的廣播節目第243集將專訪台南市長黃偉哲。陳水扁說，訪談內容包羅萬象，從市政到下屆南市長選舉的信心與隱憂問題都談，並預告精彩可期。

陳水扁表示，黃偉哲獲得遠見雜誌縣市長施政滿意度調查中，取得年度最佳進步首長獎，他化身農業CEO、從建設、招商到政策三箭齊發，市民有感、支持度升溫。為此邀請黃偉哲於8月24日上午到他的有夢上水第243集勵志節目做分享。

陳水扁預告內容，請黃偉哲分享他如何以建設實踐區域均衡，推動北台南產業聚落新引擎；以招商帶動經濟轉型，文化古都蛻變科技新城；以政策解決民生問題，市政貼地有感民眾安心支持。如何化身農業CEO 拓展外銷通路，幫助農民開路 ，迭創台南農產外銷好成績。

以及黃偉哲如何攜手賴清德總統啟動「大南方新矽谷計畫」 打造AI產業新焦點，帶領台南邁向智慧城市新紀元。同時報告120年來首次自台灣海峽由南向北進入，並於嘉義登陸的丹娜絲颱風，及728豪雨帶來嚴重災損的救災與復原工作。

陳水扁也說將請黃偉哲說明因應川普總統疊加20%對等關稅的台南三大對策；以及2026選舉，輸不起的台南市長選舉，有何信心與隱憂。

