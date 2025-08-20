傳徐國勇將接民進黨秘書長 牛煦庭：仍難扭轉社會氛圍

傳民進黨秘書長將由內政部前部長徐國勇接任。國民黨立委牛煦庭認為，7月26日罷免投票結果，民進黨遭民意碾壓，黨內派系為布局一定會挑戰權威，民進黨內已是大壓力鍋，找徐國勇來有可能平息黨內問題，但對整體施政來說，恐難以扭轉社會氛圍。

牛煦庭今早接受中廣節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時分析，這恐怕還是難以扭轉社會氛圍，民進黨想以強而有力的團隊贏得支持，但前提還是要跟民眾站在一起。徐國勇跟民進黨前秘書長林右昌比份量、強度，好像無明顯差別，再來也非政府要員，難以直接影響政策。

牛煦庭表示，徐國勇擔任的角色是黨秘書長，僅能解決黨內問題不是影響全局的角色；不過對民進黨來說，的確是一個穩下來的契機，所以可以看到各界解讀「相對親英系」，這會讓民進黨內部分裂、黨內派系內亂平息一些，這可能性還是有的。

牛煦庭指出，因為民進黨726遭民意碾壓，派系為接下來布局考量，難道不講講話？不挑戰權威？所以民進黨內是一個大壓力鍋，現在的問題已經不是得到社會支持，而是連綠營內部都有歧見，連基本盤都瓦解。民進黨過去習性都是先思考先顧好基本盤，再來擴張票源。

牛煦庭提到，賴清德、行政院長卓榮泰及徐國勇被稱「薯條三兄弟」，2018年搭檔就沒有亮眼成績，現在對外也可能很難止跌回升。賴清德的信任圈本來就比較窄，這次會用徐國勇不應全然是派系問題，但賴對外放訊號，當然要說友善英系，來有效平定黨內焦慮。

牛煦庭還說，其實先前都是外傳內閣「微幅改組」，希望保住行政院長卓榮泰，現在就要看823結果，若全數不通過32比0，而核三延役公投沒過門檻，公投就成賴政府浮木，可以對外說沒有輸，只要微幅改組就好，這對在野監督來說並非好結果。

另外，有關台日簽備忘錄防中國大陸間諜，牛煦庭分析，這反應民進黨困境，沒辦法在外交上有新突破，只能抱殘守缺；這是MOU，還是戰時在有效，但真正戰爭時這也沒意義了。其實這幾天多次與日本自民黨青年局交流，大家最關心的是關稅、經濟、通膨等議題。 國民黨立委牛煦庭（右）今早接受中廣節目「千秋萬事」主持人王淺秋（左）專訪。圖／取自中廣新聞網YT

