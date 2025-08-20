快訊

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

罕見！一夕間台東海濱公園部署弓三防空陣地 民眾：很嚇人

影／823罷免投票前請假助選？盧秀燕這樣回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天上午到豐原體育場，主持台中市第15屆全市運動大會。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天上午到豐原體育場，主持台中市第15屆全市運動大會。記者游振昇／攝影

823罷免投票只剩3天，台中市長盧秀燕在726投票前曾請假助選，她今天主持台中市第15屆全市運動大會，被問到是否會再請假助選，她今天被問時笑說，上班不談選舉和政治；據了解，盧秀燕很可能今天下班前公布，明天起請假助選。

盧秀燕今天受訪表示，上班不談選舉和政治，有消息會發布給大家。726選舉時她曾在投票前請假，為台中市3位藍委作最後衝刺拜票，被視為影響力很大的助選；據了解，第二波被罷免的台中市藍委江啟臣、楊瓊瓔和顏寛恒，各陣營仍步步為營，希望盧秀燕能陪作最後衝刺。

台中市長盧秀燕今天上午到豐原體育場，主持台中市第15屆全市運動大會，安排啦啦隊表演。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天上午到豐原體育場，主持台中市第15屆全市運動大會，安排啦啦隊表演。記者游振昇／攝影

