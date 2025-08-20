影／新北市長藍白誰選？黃國昌開3條件：推一個最強人選是共同期待
民眾黨主席黃國昌啟動全國車掃，今天上午到新北汐止綜合運動公園呼籲各界核三延役投同意，媒體詢問新北市長人選他和李四川都已相繼表態，藍營有「要李四川不要黃國昌」的聲音。黃國昌回應時開出3條件，他說「在競逐新北市長的過程當中，公正、公開、公平推出一個最強的人選，應該是大家共同的期待。」
媒體詢問黃國昌，有關國民黨台北市議員游淑慧說，如果您沒有選新北市長，2028可以盧昌配；陳學聖也表示，現在藍營逐漸形成「要李四川不要黃國昌」的共識。
黃國昌表示，其實這個問題他已回答過非常多次，大家好好在崗位上為台灣做事、為新北做，因為我們每天一大早就開始努力，能夠讓台灣社會進步一點點，每天都累積這樣的努力，讓台灣更好，他相信這是所有政治人物大家共同的心願。
黃國昌說，在這個過程當中，他說過會盡自己的努力成為最好的選項，對於其他友黨的朋友提出各式各樣的呼籲，都會用最大的善意和誠意去包容，自己就把自己的工作做好，讓自己成為最好的選項。
「在這個過程中，有很多民進黨的人士想要見縫插針。」黃國昌指出，他也理解有很多民進黨的媒體非常急，他請大家不要急，每天認真好好做事，「在競逐新北市長的過程當中，公正、公開、公平推出一個最強的人選，應該是大家共同的期待」，我們最重要的目標就是2028年要讓賴清德下台。
