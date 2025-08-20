藍質疑就安基金開口契約涉弊 洪申翰：的確有更好作法 檢調已立案調查

電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，不符基金使用目的，當初簽訂的開口合約品項與實際委託項目未盡相同，也遭審計部認定「難以驗核履約結果」，國民黨質疑恐有涉及弊案。勞動部長洪申翰今受訪坦言，開口契約在程序執行面的確有更好作法，勞動部也已經檢討。

勞動部長洪申翰今於立院衛環委員會進行「就業服務法第46條，80歲以上長者聘請外籍看護免巴氏量表上路，對重症家庭的衝擊與配套措施」專題報告。

針對就安基金濫用再引起熱議，洪申翰受訪時說，去年底就安基金使用受大眾關注時， 勞動部立即啟動檢討作業，其中也包括政策宣導使用開口契約。他坦言，開口契約在程序執行面上，的確可以有更好的做法，這也是為何去年底勞動部就先暫停114年政策宣導標案的原因。

洪申翰表示，勞動部年初對於審計部報告的聲復，以及4月在立院做的專案報告，已清楚表達將依照審計部建議來進行開口契約的檢討，尤其是適用範圍的檢討，接下來也會落實改進、改善。

針對立委王育敏詢問就安基金濫用是否送檢調調查？洪申翰說，整體就安基金支用問題，檢調已經立案調查，調查也不僅限這3支影片。

此外，近日內閣改組甚囂塵上，對於媒體稱為位置穩固的「小賴男孩」，洪申翰則說不太清楚什麼是小賴男孩，而作為政務官，去留由長官決定，他每天都有今天就是最後一天的準備。至於彈性育嬰假的上路時程，洪申翰說，現在還在緊鑼密鼓準備，會盡快宣布。

