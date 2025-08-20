內閣改組只換2、3人無效！沈富雄點出賴清德困境：沒人可用

內閣改組近日聲浪頻傳，前立委沈富雄昨(19)日在政論節目中點出賴清德總統內閣改組的困境，認為總統目前「沒人可用」，且可用之人「不敢用、殺之唯恐不及」，呼籲總統應全面大幅更動內閣，莫像中藥無效只抽出其中兩、三帖藥方，這樣「替代性」的更換其實沒有用。

沈富雄昨日在政論節目「少康戰情室」中提到對內閣即將改組的看法。他認為，賴總統只是小幅度的改組沒有用，內閣改組若幅度越大，國家越有救，也越有未來。

沈富雄以小孩生病為例，表示在他那個時代，一般媽媽會帶孩子去看中醫，若吃藥發現沒改善，回診時中醫會在一帖有10至12樣的藥方中，抽掉2、3個，再換3個進來，並不會整帖藥方都換，他認為這和目前內閣改組聲浪的狀況很像，但這樣其實是無效的，因為它是替代性的。

他也稱第一次大罷免選舉結果猶如「類國會全面改選」，意即推翻、解散國會，且結果是25比0的話，於情於理，總統也要下台，但「我們奈何不了總統」，應該閣揆也要一併換下，只換3個部長其實沒有用。

沈富雄說，此時應該就是一個全面性的內閣改組，才能扭轉老百姓的看法。包括閣揆在內，內閣若全部換掉，說不定就有效果，而這些人也會振作，在過渡時期，民間情緒比較寬容，賴總統或許可以一試。

但沈富雄隨後點出賴清德內閣改組的真實困境，其實是「沒人可用」，且「可用之人，他不敢用，可用之人，他殺之唯恐不及」。他透露賴清德目前任用的人，都是過去任副總統時跟他一起的讀書會成員，若將來國民黨重回執政，「會不會跟副總統的讀書會去讀書？」他說：「陪太子讀書是一種人才，陪副總統讀書，每周念一次書還要交換心得，這種人入閣後就一無所用，因為那些人都是拍馬屁的。」

