內閣改組屢被點名 郭智輝：在位一天就工作一天

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
民進黨內多認為內閣應局部改組，而其中經濟部長郭智輝最常被點名下台。圖／聯合報系資料照片
內閣改組傳聞不斷，屢被點名的經濟部長郭智輝去留也成焦點，郭智輝表示，改組與否對他來說沒有什麼特別關係，在位的一天就努力工作一天，來完成任務。

經濟部今就「協助中小企業災後復原辦理情況」至立院經濟委員會進行報告。對於行政院長卓榮泰在某次餐敘面對與會者數落郭智輝時僅笑而不語，被解讀是「卓也受不了郭」。

行政院先前予以駁斥，郭智輝今也表示，到內閣以後，還沒有跟卓榮泰一起有與外界宴會的機會，「這是很奇怪的說法，我跟院長同時與別人吃飯是沒有的事情。」

對於台北市議員侯漢廷日前指控在關稅宣布日還赴「快樂宴」一事已經提告，「對於不實指控、誇大的污衊行為，不斷攻擊內閣成員不能忍受。」

內閣 郭智輝 行政院 經濟部長

