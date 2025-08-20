快訊

賴清德稱「終戰」惹議 游淑慧批錯亂：被殖民的很開心？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。本報資料照片
賴清德總統日前在二戰結束80周年以「終戰」一詞引發爭議，日本首相石破茂則承認就是「戰敗」。國民黨議員游淑慧質疑民進黨，不敢辦抗戰勝利展，「完全錯亂，又不認自己的祖宗，甚至被殖民的很開心？」

游淑慧說，民進黨政府竟連抗戰勝利都不敢說，對日抗戰也不敢說，講的卻是「終戰」，現在連殖民都不敢講，還將日據都改成日治。她有一次去台中，看到當年原住民抗日史的紀念碑上居然改成日治，覺得很荒謬，竟然是將紀念原住民當年抗日犧牲，霧社事件寫成日治時期，不就表示原住民的抗日是違法事件，政府是在打臉那些犧牲的原住民嗎？

對於大陸九三閱兵，游淑慧說，她同意人民關係條例第9-3條管制，記得當年行政院前院長郝柏村在世時，曾有一年很多退將首次被邀請到大陸看閱兵，郝事前就將所有認識的退將找來，要求他們如果去大陸看閱兵就放棄退休俸，郝當時非常嚴正地告訴過去的那些下屬，強調「若是退將或身為國軍就不應去看閱兵」。但像館長或一般民眾本來就不在管制之內，這是其一。

其次是大陸的閱兵有兩種，一種是國慶閱兵；但這次舉辦的是抗戰時期的九三閱兵，大概是每10年辦一次，而這次是80周年！如果陸委會認為這叫扭曲歷史，那民進黨就應該大肆慶祝，也辦一個閱兵，辦一系列的抗戰勝利展，但民進黨不敢。

抗戰 民進黨 賴清德 石破茂 游淑慧

