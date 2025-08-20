朱盧結盟拚連任黨主席？凌濤：意志堅定「一定交棒」

國民黨主席10月改選，傳出台中市長盧秀燕不參選，日前她與黨主席朱立倫同台，特別誇朱「媽媽給你按個讚」，引發挺朱續任聯想。朱子弟兵、國政基金會副執行長凌濤表示，朱立倫交棒的意志超乎外界的想像，他們意志很堅定，一定交棒；並認為盧秀燕是藍營肯認最適合接下黨主席的人。

凌濤19日接受ＰＯＰ大國民廣播專訪時表示，站在國民黨支持者的期盼跟角度來想，2026最重要的就是台中、新北要交棒成功，盧秀燕本來就會去支撐台中的選戰，新北市長侯友宜也會大力幫忙新北選戰。如果盧兼任黨主席，顧好台中也等於顧住2026國民黨的盤，剛好可以把黨主席的能量跟策略，直接跟台中市的交棒合在一起。

凌濤認為，2028如果大家認為由盧秀燕挑戰，整個黨中央應該要配合總統競選團隊，腳步齊一，一路打到2028國民黨重返執政。因此，2026、2028，盧秀燕都還是藍營肯認最適合接任接下黨主席的人，這是很持平的評價。

他也提到，盧朱在台中這麼團結、這麼好的畫面，相互去肯認彼此對黨的貢獻，這不就是國民黨希望看到的團結方向嗎？

談及朱立倫心態，凌濤說，國民黨在2022九合一選戰拿下15縣市，縣市議員提名了150位年輕戰將；國會三黨平均年齡最低，而且重回最大黨；726大罷免完封，如果823最後一役他又完封的話，朱立倫可以順利交棒、放心交棒，不負過去國民黨對他的栽培。

凌濤也為朱立倫抱屈，朱這幾年「該募的錢、該做的努力盡心盡力，也可以了。」一個月黨務加上智庫經費就要4000萬元，沒有選舉年的時候，有政黨補助款跟總統副總統選舉回饋金可以撐過去；可是一有選舉、加上大罷免，造勢每場一兩千萬元要怎麼辦？這麼多場地方宣講，加減起來也是一筆數字。以前有人扛黨的時候是用借的，但朱任內是用他的臉面去募款，看到盧秀燕給朱肯定，他覺得這是一個最好的公道。

對於盧送暖，引發結盟讓朱續任聯想。凌濤表示，主席辦公室對於順利交棒、放心交棒的意志超乎外界的想像，他們意志很堅定，一定順利要交棒，並已啟動交棒程序。黨中央向團隊提及，未來若要留下來，他們當然鼓勵；若要準備選舉依樣鼓勵，團隊會持續用自己的角色和能量，為在野努力。

