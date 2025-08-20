聽新聞
0:00 / 0:00
國防醫大揭牌 總統：了解美戰場救護經驗
賴清德總統昨天主持國防醫學大學揭牌典禮指出，國防醫學大學同時具備軍陣醫學、戰傷訓練專業，對全社會防衛韌性更是一大幫助。他強調，台灣距離上一場戰爭已久，必須與包括美國在內的國際社會合作，了解美國的戰場救護經驗。
國防醫學院今年八月一日更名為國防醫學大學，昨舉行揭牌典禮；國防醫學院前身可追溯到民前十年創立的北洋軍醫學堂，是我國軍事院校中歷史最悠久的學府，歷經五次改名、九次遷校。
賴總統致詞時表示，國防醫學大學是全國唯一兼具軍事任務、醫學教育的高等學府，也是全國唯一具備生物安全第四級實驗室的學校。
賴總統說，國醫大跟一般醫學大學的不同，在於具備軍陣醫學、戰傷訓練專業，對全社會防衛韌性更是一大幫助。賴總統說，台灣距離上一場戰爭、也就是八二三砲戰，已經很久，因此台灣必須與美國在內的國際社會合作，尤其美國是全球戰傷救護專業最多的國家；目前也有戰爭持續發生，軍方可透過適當管道汲取，了解其軍陣醫學跟救護經驗。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言