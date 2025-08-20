聽新聞
國防醫大揭牌 總統：了解美戰場救護經驗

聯合報／ 記者李人岳洪哲政／台北報導
賴清德總統（左）昨天主持國防醫學大學揭牌儀式後，與校長林致源（中）步出戶外準備合影。記者林俊良／攝影
賴清德總統（左）昨天主持國防醫學大學揭牌儀式後，與校長林致源（中）步出戶外準備合影。記者林俊良／攝影

賴清德總統昨天主持國防醫學大學揭牌典禮指出，國防醫學大學同時具備軍陣醫學、戰傷訓練專業，對全社會防衛韌性更是一大幫助。他強調，台灣距離上一場戰爭已久，必須與包括美國在內的國際社會合作，了解美國的戰場救護經驗。

國防醫學院今年八月一日更名為國防醫學大學，昨舉行揭牌典禮；國防醫學院前身可追溯到民前十年創立的北洋軍醫學堂，是我國軍事院校中歷史最悠久的學府，歷經五次改名、九次遷校。

賴總統致詞時表示，國防醫學大學是全國唯一兼具軍事任務、醫學教育的高等學府，也是全國唯一具備生物安全第四級實驗室的學校。

賴總統說，國醫大跟一般醫學大學的不同，在於具備軍陣醫學、戰傷訓練專業，對全社會防衛韌性更是一大幫助。賴總統說，台灣距離上一場戰爭、也就是八二三砲戰，已經很久，因此台灣必須與美國在內的國際社會合作，尤其美國是全球戰傷救護專業最多的國家；目前也有戰爭持續發生，軍方可透過適當管道汲取，了解其軍陣醫學跟救護經驗。

