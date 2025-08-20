聽新聞
0:00 / 0:00

台日簽備忘錄 立委蒙鼓裡 批程序有問題

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰蔡晉宇李隆揆／台北報導

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣潛進日本。國民黨立委批評，目前都沒看到送立法院備查，「這程序有問題」；民眾黨立委更直接批「黑箱」。民進黨立法院黨團則說，相信政府會根據必要流程處理。

移民署表示，此案已屬外交層級，統一由外交部對外說明。

民眾黨團總召黃國昌批評，涉及國防、外交、財政或經濟利益等國家重要事項，當然適用條約締結法規定，賴政府此舉將條約締結法規定「應送國會審議」的要求視若無物，不僅徹底違法濫權，更是無比黑箱。因此，去年底就簽的合作備忘錄，直到現在才被日媒披露，一點都不讓人意外。

國民黨立委賴士葆說，即便是密件，都要送到立法院，都還是要受到監督，類似這樣的締約應備查，看來雙方達成共識已久，早該送到立法院，但目前都沒有看到，立委們也無法了解情況，「這樣的程序就有問題了」。

國民黨立委牛煦庭分析，備忘錄的拘束力和強度雖不及正式條約，且其內容是針對戰時特殊狀況，目前不至於產生立即影響，宣示意義大於實質意義；但在中華民國外交實務上，這種協會與協會之間簽訂備忘錄方式不是第一次，通常是送立法院備查，立院也可依法改交審查。民進黨團幹事長吳思瑤表示，相信政府會根據一切必要流程處理。

民進黨昨天與日本自民黨青年局海外研修團交流，民進黨新北市議員林秉宥表示，台灣推動的「全社會韌性」政策，透過社會廣泛參與建構面對挑戰的韌性，期待台日未來能有更密切合作。

移民署 牛煦庭 賴士葆

延伸閱讀

台日簽備忘錄防大陸間諜 牛煦庭 ：針對戰時特殊情況

為保存文資改地下化 桃市變一道路變更設計惹議…地方憂釀交通瓶頸

朱立倫會見自民黨青年局訪團 盼共同深化台日關係

呂秀蓮促賴清德組跨黨內閣 牛煦庭：好方法但實務難

相關新聞

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

外交官陳家彥遭爆利用公務機會及權勢，性騷擾女下屬。監察院表示，被彈劾人陳家彥對女下屬做多種具有性意味的行為，不僅侵犯女下...

林右昌請辭後新人事？傳徐國勇接任民進黨秘書長 鄭俊昇接副秘書長

民進黨秘書林右昌請辭後，目前由目副秘書長何博文代理。據了解，新任秘書長將由內政部前部長徐國勇接任，副秘書長尚有一個空缺，...

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

國民黨直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，完全不符就安基...

北部三都市長財產曝光 侯友宜存款近4000萬、張善政身家破億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報曝光，其中新北市長侯友宜存款近4000萬元；桃園市長...

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報也曝光，其中台北市長蔣萬安、副市長李四川等人情況引發...

盧秀燕被指「媽媽罵小孩」成衝突點 卓榮泰：母親沒有這樣罵我

台中市長盧秀燕出席14日行政院會，會中與行政院長卓榮泰的對話，環境部長彭啟明上節目時形容「像是媽媽罵兒子一樣」。卓榮泰今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。