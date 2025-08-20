台日簽備忘錄 立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣潛進日本。國民黨立委批評，目前都沒看到送立法院備查，「這程序有問題」；民眾黨立委更直接批「黑箱」。民進黨立法院黨團則說，相信政府會根據必要流程處理。

移民署表示，此案已屬外交層級，統一由外交部對外說明。

民眾黨團總召黃國昌批評，涉及國防、外交、財政或經濟利益等國家重要事項，當然適用條約締結法規定，賴政府此舉將條約締結法規定「應送國會審議」的要求視若無物，不僅徹底違法濫權，更是無比黑箱。因此，去年底就簽的合作備忘錄，直到現在才被日媒披露，一點都不讓人意外。

國民黨立委賴士葆說，即便是密件，都要送到立法院，都還是要受到監督，類似這樣的締約應備查，看來雙方達成共識已久，早該送到立法院，但目前都沒有看到，立委們也無法了解情況，「這樣的程序就有問題了」。

國民黨立委牛煦庭分析，備忘錄的拘束力和強度雖不及正式條約，且其內容是針對戰時特殊狀況，目前不至於產生立即影響，宣示意義大於實質意義；但在中華民國外交實務上，這種協會與協會之間簽訂備忘錄方式不是第一次，通常是送立法院備查，立院也可依法改交審查。民進黨團幹事長吳思瑤表示，相信政府會根據一切必要流程處理。

民進黨昨天與日本自民黨青年局海外研修團交流，民進黨新北市議員林秉宥表示，台灣推動的「全社會韌性」政策，透過社會廣泛參與建構面對挑戰的韌性，期待台日未來能有更密切合作。

