台日簽備忘錄 迄今未送立院備查

日本讀賣新聞報導，日台之間簽署合作備忘錄。外交部發言人蕭光偉回應表示，台日國民情感深厚友好，人員互訪頻密；外交部樂見台日雙方持續深化入出境管理事務，相互合作，建立緊密的夥伴關係。

據了解，該備忘錄去年底簽署迄今，未送立法院備查。日媒披露後，引發在野質疑「黑箱」。

台日關係協會秘書長張仁久表示，此事與「台灣有事」的想定無關，也無涉撤僑事務，主要為台日因應雙邊愈來愈密集的觀光客往來，欲讓入出境業務更加平順所做的平台合作，因此權責單位為內政部移民署與日本法務省出入國在留管理廳，雙方透過台日關係協會與日台交流協會簽署備忘錄。

根據移民署官網，移民署去年十二月十八日與日本簽署入出境管理事務資訊共享合作備忘錄；日台交流協會也公布這項雙邊簽署備忘錄，並註記內容不公開。

外交部曾說，外交部在備忘錄簽署後，依據條約締結法規定行文立法院備查，一切依法辦理；但據了解，這項備忘錄迄今未送立院備查。

外交部前資深官員表示，法規規定若是對外簽署條約，必須送立院；至於雙邊簽署的備忘錄，就要看重要性，舉例來說，若是牽涉到租稅等財政相關，就一定要送立院，其餘類似民間交流的備忘錄，禮貌上要送立法院，以表尊重立委。

該名人士表示，即便是機密備忘錄，也有相應送立法院備查的程序；從此案例推斷，較可能是希望加強對日本旅客的查驗，或者是日本方面希望在國際旅客入境前，台灣海關就先配合加強先期查驗。

