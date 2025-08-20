聽新聞
0:00 / 0:00

台日簽備忘錄 迄今未送立院備查

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

日本讀賣新聞報導，日台之間簽署合作備忘錄。外交部發言人蕭光偉回應表示，台日國民情感深厚友好，人員互訪頻密；外交部樂見台日雙方持續深化入出境管理事務，相互合作，建立緊密的夥伴關係。

據了解，該備忘錄去年底簽署迄今，未送立法院備查。日媒披露後，引發在野質疑「黑箱」。

台日關係協會秘書長張仁久表示，此事與「台灣有事」的想定無關，也無涉撤僑事務，主要為台日因應雙邊愈來愈密集的觀光客往來，欲讓入出境業務更加平順所做的平台合作，因此權責單位為內政部移民署與日本法務省出入國在留管理廳，雙方透過台日關係協會與日台交流協會簽署備忘錄。

根據移民署官網，移民署去年十二月十八日與日本簽署入出境管理事務資訊共享合作備忘錄；日台交流協會也公布這項雙邊簽署備忘錄，並註記內容不公開。

外交部曾說，外交部在備忘錄簽署後，依據條約締結法規定行文立法院備查，一切依法辦理；但據了解，這項備忘錄迄今未送立院備查。

外交部前資深官員表示，法規規定若是對外簽署條約，必須送立院；至於雙邊簽署的備忘錄，就要看重要性，舉例來說，若是牽涉到租稅等財政相關，就一定要送立院，其餘類似民間交流的備忘錄，禮貌上要送立法院，以表尊重立委。

該名人士表示，即便是機密備忘錄，也有相應送立法院備查的程序；從此案例推斷，較可能是希望加強對日本旅客的查驗，或者是日本方面希望在國際旅客入境前，台灣海關就先配合加強先期查驗。

日本 外交部

延伸閱讀

台日機密備忘錄引關注 外交部：非針對「台灣有事」

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

立院新會期將審下年度總預算 卓榮泰：主動介入協商

立院25、26日加開院會 邀政院備詢關稅及追加預算

相關新聞

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

外交官陳家彥遭爆利用公務機會及權勢，性騷擾女下屬。監察院表示，被彈劾人陳家彥對女下屬做多種具有性意味的行為，不僅侵犯女下...

林右昌請辭後新人事？傳徐國勇接任民進黨秘書長 鄭俊昇接副秘書長

民進黨秘書林右昌請辭後，目前由目副秘書長何博文代理。據了解，新任秘書長將由內政部前部長徐國勇接任，副秘書長尚有一個空缺，...

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

國民黨直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，完全不符就安基...

北部三都市長財產曝光 侯友宜存款近4000萬、張善政身家破億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報曝光，其中新北市長侯友宜存款近4000萬元；桃園市長...

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報也曝光，其中台北市長蔣萬安、副市長李四川等人情況引發...

盧秀燕被指「媽媽罵小孩」成衝突點 卓榮泰：母親沒有這樣罵我

台中市長盧秀燕出席14日行政院會，會中與行政院長卓榮泰的對話，環境部長彭啟明上節目時形容「像是媽媽罵兒子一樣」。卓榮泰今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。