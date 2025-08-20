聽新聞
讀賣新聞：因應「台灣有事」 台日簽備忘錄防共諜

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
日本讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日台簽署合作備忘錄，避免間諜在台海衝突之際潛進日本。圖為東京成田機場大廳。（美聯社）
日本讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日台簽署合作備忘錄，避免間諜在台海衝突之際潛進日本。圖為東京成田機場大廳。（美聯社）

日本讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日本已與台灣簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本。

針對日台之間簽署合作備忘錄，外交部昨晚表示，國家間針對可能涉及安全風險人員進行入出境資訊共享，共同合作防止邊境犯罪及不法移民，以保障人民安全是國際趨勢，也是作為國際社會成員的共同責任；不過，台日間並沒有針對所謂「台灣有事」簽署合作備忘錄，我國也未單方面對外提供相關資訊。

讀賣表示，台日當局以「台灣有事」為前提簽署合作備忘錄，非常罕見。報導引述數名日方人士披露這則消息，稱日方相關人士警告，「中國間諜可能混在台灣人中，進入日本」。

報導說，這份備忘錄是日本對台外交窗口「日台交流協會」與台灣對日窗口「台灣日本關係協會」，在去年十二月十八日達成共識，日台交流協會表示，備忘錄內容「不公開」。

相關人士說，日本基於備忘錄，接受台灣方面提供欲入境日本的外籍人士資訊。如此一來，在「有事」的時候，就能有效進行篩檢（入境審查），確認要入境者是否包含對日本國內治安有不良影響的人。即使在平日，也在台灣的機場事前確認要前往日本的旅客背景。

日本外務省指出，至去年十月為止，約有二萬一千七百名日本人在台灣居留。如果中國發動侵略戰爭，會有大量在台的日本人撤離、台灣人與其他外國人可能逃到日本。日本邊境管理第一線擔心會出現「外國間諜或恐怖分子趁混亂入境」的情況。備忘錄的目的是阻止間諜等藉混亂之際入境，預防他們在日本境內從事破壞活動。

日本「出入國在留管理廳」過去曾就外國人的非法居留等問題，與澳洲、紐西蘭等國簽署合作備忘錄，但這次以「有事時的日本人撤離」為前提的備忘錄，極為少見。由於日本與中華民國沒有邦交，這份備忘錄是由雙方的窗口機構簽署。

讀賣指出，日本透過締結備忘錄，不僅要加強在台日本人撤離的合作，也將與美國等國合作，強化應對「台灣有事」。

