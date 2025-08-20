聽新聞
0:00 / 0:00

最新財產申報 蔣萬安已無房貸 存款增兩千萬 張善政身家破億 侯友宜存款四千萬

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

監察院昨公布最新一期廉政專刊，北三都市長財產申報曝光，其中，台北市長蔣萬安的存款相較兩年前暴增兩千萬元左右，並繳清房貸；台北副市長李四川則擁有近廿筆土地，但債務也逾兩千萬元。新北市長侯友宜存款近四千萬元。桃園市長張善政財產包含金條等相當價值之財產一三九三萬元，推測身家破億元。

蔣萬安名下有一筆土地、兩筆建物信託，都位在宜蘭。對比近三年前競選台北市長時申報的存款一六六九萬餘元，存款增加兩千萬元左右；當時並有房貸一七一一萬餘元，但目前專刊內債務欄目內僅有保單質借三二九萬五二三八元，而無房貸，外界推測房貸已繳清，還在網路引發熱議。

侯友宜 蔣萬安 李四川 張善政 財產申報

延伸閱讀

蔣萬安拋找童子賢組閣 卓榮泰酸不要急…北市1句話反擊

大溪老街中正公園步道遊戲場整建完成 張善政宣布22日開放

北部三都市長財產曝光 侯友宜存款近4000萬、張善政身家破億

桃園張善政化身DJ推音樂節 被問身家破億只回一句話

相關新聞

賴清德向親英系釋權 徐國勇將接黨秘書長

內閣改組風聲不斷，行政院長卓榮泰昨天在立法院表示，希望未來任何人擔任院長，和立法院之間，就預算審查，能夠依照憲法和法律精...

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

外交官陳家彥遭爆利用公務機會及權勢，性騷擾女下屬。監察院表示，被彈劾人陳家彥對女下屬做多種具有性意味的行為，不僅侵犯女下...

林右昌請辭後新人事？傳徐國勇接任民進黨秘書長 鄭俊昇接副秘書長

民進黨秘書林右昌請辭後，目前由目副秘書長何博文代理。據了解，新任秘書長將由內政部前部長徐國勇接任，副秘書長尚有一個空缺，...

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

國民黨直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，完全不符就安基...

讀賣新聞：因應「台灣有事」 台日簽備忘錄防共諜

日本讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日本已與台灣簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本。

卓榮泰：地方補助款 追加預算是唯一解方

中央因刪減地方補助款引發爭議，行政院長卓榮泰昨在立法院專案報告指出，因應立法院決議及各地方需求，現已提出包含一般性補助款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。