觀察站／專業加人脈 川伯有優勢 侯友宜態度也關鍵

二○二六新北市長選舉尚未開跑，已成藍綠白三方角力主戰場。藍營強棒李四川昨鬆口表態「願意承擔」，無疑替藍軍注入一劑強心針。李四川歷任高雄等三地副市長，專業與人脈兼具，又長居板橋，熟悉在地脈動，被視為最能接棒侯友宜的最佳人選。近期民眾黨主席黃國昌宣布參戰，李仍穩居領先，顯示在新北的認同度與基層號召力不容小覷。

親李人士透露，近期多份民調顯示黃國昌表態參選後，「川伯」依然穩定領先，加上開跑時間已落後，讓李陣營決定順勢借力使力，既回應藍營基層期待保持熱度，也免寒了支持者的心。

國民黨明年在新北已執政廿一年，難免面臨「換人做做看」的氛圍，若無具分量的候選人，極可能被民進黨或民眾黨趁勢突圍。

新北身為全台最大票倉，母雞效應直接牽動議員選情，藍營無法容許失守。黃國昌雖高調表態，卻受制於民眾黨基本盤與組織能量不足，藍軍議員更難接受白營母雞帶頭，因此其參選多被解讀為「邊選邊談判」的籌碼戰術。相較下，李四川穩健形象與跨黨派人脈，更容易成為藍白合作的最大公約數。

值得注意的是，新北市長侯友宜態度至關重要。侯在新北深耕十五年，不僅守住罷免防線，還讓泛藍重整旗鼓。據了解，侯曾私下勉勵李四川「兄弟，拚下去」，顯示他對李參選新北市長持開放立場。若侯正式表態支持，李的出線幾乎水到渠成。

然而，李四川也非全無挑戰。過早被視為參選人，恐招致綠營圍剿、消耗，這也是他過去始終迴避此話題的原因。如今既已明確說出「願意承擔」，等於正式切換至選戰模式，勢必得承受更大的輿論與政治壓力。

