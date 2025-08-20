聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／專業加人脈 川伯有優勢 侯友宜態度也關鍵

聯合報／ 本報記者王慧瑛葉德正

二○二六新北市長選舉尚未開跑，已成藍綠白三方角力主戰場。藍營強棒李四川昨鬆口表態「願意承擔」，無疑替藍軍注入一劑強心針。李四川歷任高雄等三地副市長，專業與人脈兼具，又長居板橋，熟悉在地脈動，被視為最能接棒侯友宜的最佳人選。近期民眾黨主席黃國昌宣布參戰，李仍穩居領先，顯示在新北的認同度與基層號召力不容小覷。

親李人士透露，近期多份民調顯示黃國昌表態參選後，「川伯」依然穩定領先，加上開跑時間已落後，讓李陣營決定順勢借力使力，既回應藍營基層期待保持熱度，也免寒了支持者的心。

國民黨明年在新北已執政廿一年，難免面臨「換人做做看」的氛圍，若無具分量的候選人，極可能被民進黨或民眾黨趁勢突圍。

新北身為全台最大票倉，母雞效應直接牽動議員選情，藍營無法容許失守。黃國昌雖高調表態，卻受制於民眾黨基本盤與組織能量不足，藍軍議員更難接受白營母雞帶頭，因此其參選多被解讀為「邊選邊談判」的籌碼戰術。相較下，李四川穩健形象與跨黨派人脈，更容易成為藍白合作的最大公約數。

值得注意的是，新北市長侯友宜態度至關重要。侯在新北深耕十五年，不僅守住罷免防線，還讓泛藍重整旗鼓。據了解，侯曾私下勉勵李四川「兄弟，拚下去」，顯示他對李參選新北市長持開放立場。若侯正式表態支持，李的出線幾乎水到渠成。

然而，李四川也非全無挑戰。過早被視為參選人，恐招致綠營圍剿、消耗，這也是他過去始終迴避此話題的原因。如今既已明確說出「願意承擔」，等於正式切換至選戰模式，勢必得承受更大的輿論與政治壓力。

李四川 侯友宜

延伸閱讀

李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

李四川鬆口願承擔 新北白議員喊藍白合：才能力抗民進黨

影／李四川表態「願承擔」新北市長 黃國昌：與藍共推最強候選人

2026選戰李四川鬆口願承擔 黃國昌：這是很好的事情

相關新聞

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

外交官陳家彥遭爆利用公務機會及權勢，性騷擾女下屬。監察院表示，被彈劾人陳家彥對女下屬做多種具有性意味的行為，不僅侵犯女下...

林右昌請辭後新人事？傳徐國勇接任民進黨秘書長 鄭俊昇接副秘書長

民進黨秘書林右昌請辭後，目前由目副秘書長何博文代理。據了解，新任秘書長將由內政部前部長徐國勇接任，副秘書長尚有一個空缺，...

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

國民黨直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，完全不符就安基...

北部三都市長財產曝光 侯友宜存款近4000萬、張善政身家破億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報曝光，其中新北市長侯友宜存款近4000萬元；桃園市長...

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報也曝光，其中台北市長蔣萬安、副市長李四川等人情況引發...

盧秀燕被指「媽媽罵小孩」成衝突點 卓榮泰：母親沒有這樣罵我

台中市長盧秀燕出席14日行政院會，會中與行政院長卓榮泰的對話，環境部長彭啟明上節目時形容「像是媽媽罵兒子一樣」。卓榮泰今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。