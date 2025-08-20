李四川首度鬆口 不排斥選新北市長

台北市副市長李四川昨首度鬆口「不排斥」參選新北市長，支持者認為吃下定心丸。藍白潛在參選人都表示歡迎，但民眾黨主席黃國昌不忘提醒李是「蔣萬安市長很重要的左右手」，新北副市長劉和然也強調「會延續侯市長的施政」。現任市長侯友宜說，做出有感成績，才是人民最期待人選。

李四川昨受訪首度鬆口，「國民黨人才濟濟，若年輕人會贏就由他們來選，但若到明年必須要我承擔，我不會排斥。」和過去的保守說法，完全不同。

國民黨主席朱立倫在台中助選時說，李四川是真正好人才、工程人才；李是台北副市長，會全力幫蔣萬安在台北打拚，未來時候到了，也會全力以赴。

「李四川確實感受到外界對他的期待。」國民黨前秘書長李乾龍說，李四川適時表態，可讓更多人吃下定心丸；他也說，李是新北「金蘭會」重要成員，跨黨派成員會持續支持。據了解，金蘭會成員包括新北議長蔣根煌、議會無黨聯盟總召蔡錦賢等人，地方實力雄厚。

傳也有意參選新北市長的國民黨立委洪孟楷說，他支持最具民意者參選，二○二六會共同配合、全力以赴。

黃國昌昨恰逢生日，他說，「川伯」是德高望重的長輩，行政資歷豐富，他很願意一起打拚，接下來就靜靜地尊重國民黨黨內民主機制。但他不忘強調李是蔣萬安重要的左右手。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧說，新北是藍營優勢選區，離二○二六還有一段時間，民進黨已經把民調數字拉近到個位數，顯示愈來愈被認同。前秘書長林右昌辦公室則表示「沒有回應」。

