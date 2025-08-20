蔣萬安建議組閣 童子賢笑稱「歪樓」

內閣傳出即將改組，台北市長蔣萬安前天喊話賴總統找和碩董事長童子賢組閣。總統府昨天回應指出，童是成功企業家，但組閣是假議題，反酸蔣應做好市長崗位；行政院長卓榮泰則酸蔣「不要著急，慢慢學習」。童子賢昨天笑稱「歪樓」，低調避談；民眾黨主席黃國昌則盼賴總統不要「小圈圈取暖」。

針對卓揆的說法，北市府副發言人葉向媛回應：「市長不急，比較急的可能是卓院長，可以感受到卓榮泰的焦慮與不安。」葉向媛表示，國政與市政息息相關，能源政策與首都規畫也密不可分，請賴總統務必多方考量推動能源轉型、朝野對話。

童子賢昨出席民眾黨台北市黨部在西門町舉辦的「從核說起：八二三核三延役公投特展」，被問及組閣一事，他笑說旁邊是紅樓，「現在是歪樓」，現在還是以討論能源議題優先，而內閣人事屬於總統憲法職權，因此他不方便評論或議論此事。

童子賢也說，卓揆最近很辛苦，所有閣員的內外壓力也都很大，「我在這邊致意一下，也是持鼓勵的意思，還是期待談談能源政策」。

卓榮泰在立院表示，首都市長近期言行經常脫離市政，「我請他不要著急，慢慢學習」。卓說，未來將調整四個方向，包括中央政府財政收支結構、重大施政優先順序、行政立法兩院互動關係，以及調整重要內閣人事，都是重要檢討內容。

總統府發言人郭雅慧表示，童子賢是成功企業家，不過有組閣是個假議題，再加上每個城市都有各自挑戰，相信在台北市，推薦閣揆人選不會是市政優先，無論總統或市長在自己的崗位上把事情做好，才是全民之福；下個階段若有任何相關人事確認，會跟國人進行說明。

