賴清德向親英系釋權 徐國勇接黨秘書長

內閣改組風聲不斷，行政院長卓榮泰昨天在立法院表示，希望未來任何人擔任院長，和立法院之間，就預算審查，能夠依照憲法和法律精神。卓揆一番「未來任何人擔任院長」，被外界解讀似有內閣可能總辭的弦外之音。不過，黨政人士表示，目前仍傾向在八二三後內閣小改組，不動行政院長。

民進黨人事部分，前秘書長林右昌在首波大罷免失利後請辭，由副秘書長何博文代理，據了解，新任秘書長由內政部前部長徐國勇接任；副秘書長尚有一個空缺，在黨主席賴清德欽點下，將由民進黨民調中心前主任鄭俊昇接任。這項新人事預計在八二三第二波罷免後，由賴清德宣布。

民進黨人士表示，徐國勇、鄭俊昇都有親英系色彩，這番人士安排，被視為賴清德向黨內「非賴系」釋權。民進黨發言人吳崢則表示，黨秘書長人選屬黨主席權責，目前沒有進一步消息與回應。

賴總統二○一八年擔任行政院長時，當時的行政院秘書長是卓榮泰、徐國勇是行政院發言人。三人雖分屬不同派系，仍同心協力打拚，當時擔任總統府秘書長的陳菊稱他們是「薯條三兄弟」。

徐國勇後來曾任內政部長，二○二二年十二月以個人健康因素向當時行政院長蘇貞昌請辭，轉往主持電視政論節目。

至於內閣改組方面，民進黨人士表示，在朝小野大下，卓內閣推動國政處處受在野黨掣肘，但執政高層對卓的表現仍肯定；惟不可否認，行政團隊與立院民代的溝通確實沒有很順暢，內閣局部改組，勢在必行，近期包括經濟部、衛福部、教育部、文化部、國發會等部會首長都被點名撤換，其中又以經長郭智輝最為爭議。

幾名民進黨立委私下提到，郭智輝因被點名，這會期以來面對立委態度較為和緩，詢問相關業務也有一定配合度，似乎有意識到自己「岌岌可危」。

「小賴男孩」 位子最穩固

民進黨派系人士表示，民進黨發言人吳崢已加入黨內最大派系新潮流，其他包括總統府發言人李問、國安會副秘書長林飛帆、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰等，都是黨內眼中的「小賴男孩」，也被認為是這波府院黨人事異動中，位子最穩固的一群人。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，內閣調整的劇本不需要很多套，唯一的目標是端出一個最好的改組方案，讓團隊能立即上手、具備即戰力；若要補強團隊，就必須讓人事改組能帶來新風氣。

