明年政府預算 卓揆認了舉債將破兆
明年度中央政府總預算案預定在明天行政院會中拍板，行政院長卓榮泰昨向賴清德總統報告。卓揆昨在立法院答詢時預告，總預算案編列過程非常困難，舉債接近四千億元，被問到若國防預算要達ＧＤＰ百分之三，明年度政府舉債恐破兆元，卓說「若是這樣的數字，加起來沒錯」。
本報先前報導，明年總預算歲出約維持三兆元正成長，但歲入受財劃法、稅收減少影響，約落在二點七兆元左右，差短部分將舉債支應，若加計風災、韌性及軍購特別預算，合計舉債金額將上看一兆元。
國民黨立委王鴻薇昨質詢卓揆，明年度總預算案是否按新版「財政收支劃分法」編列？卓說，總統已經公告且已生效，但他要誠實報告，過程非常非常困難，「要請委員體諒，中央政府必須大量舉債」。
王鴻薇提及，未來舉債壓力來自風災特別預算，以及因應美國貿易關稅特別預算五九○○億元，有部分要舉債；最沉重的是，美國要求台灣提高軍購支出到ＧＤＰ百分之三，就要超過八千億元，舉債一定會超過一兆元？卓說，「如果是這樣的數字，加起來沒有錯」。
卓表示，特別預算財源來自舉債或移用歲計賸餘，但歲計賸餘已經沒有；他更透露，明年度中央政府總預算案舉債接近四千億元，其他特別預算是算在今年度，例如丹娜絲颱風特別預算六百億元，及韌性條例約一五○○億元，至於明年度特別預算，還沒正式編列。
外界也關注軍公教明年是否調薪。據悉，軍公教待遇審議委員會已作出不調薪和調薪百分之三兩套方案，待賴卓討論後才會定案。
