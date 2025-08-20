聽新聞
回應盧秀燕發言 卓：我媽沒這樣罵我

聯合報／ 記者李成蔭屈彥辰／台北報導
行政院長卓榮泰昨赴立法院進行專案報告並備詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰昨赴立法院進行專案報告並備詢。記者林伯東／攝影

中央刪減地方一般性補助款引爭議，行政院卓榮泰昨天針對該議題專案報告。台中市長盧秀燕出席上周行政院會與卓揆的對話，被環境部長彭啓明形容「像是媽媽罵兒子一樣」。卓榮泰昨接受國民黨立委羅智強質詢時表示，他無法約束彭的形容方式，「我的媽媽沒有這樣罵我」，「盧市長如何罵她的孩子，我也不知道」。

民眾黨立委黃國昌質詢時，批評行政院獲史上最高預算，卻沒像樣成績還哭窮，甚至違法挪移預算，把歪腦筋動到地方補助款上；黃還說，統刪預算並非今年開始，去年總預算就刪除二九九億元，給政院二兆八五一八億元，結果還有六七二億元沒執行。卓揆回答「不是剋扣」，而是因應立法院要求而「自行調整」。

國民黨立委楊瓊瓔也質疑，被刪的地方一般性補助款，有低收入戶補助等救命錢，卓揆有體會到地方的痛苦嗎？卓則反嗆：「妳有體會到行政院的痛苦嗎？妳是國會議員，國防、外交、教育被立法院刪除多少，影響中央執政，妳有在乎一點點嗎？」

