卓榮泰：地方補助款 追加預算是唯一解方

中央因刪減地方補助款引發爭議，行政院長卓榮泰昨在立法院專案報告指出，因應立法院決議及各地方需求，現已提出包含一般性補助款在內的八七八億元追加預算，期盼朝野立委支持，盡速審議通過，這也是唯一解方，讓行政院能像大水庫一樣，源源不斷地將原來計畫預算流向各縣市，建立中央、地方良好互動模式。

卓榮泰昨數度脫稿，眼光直視立委席。他說，政府將人民辛苦累積的稅金，依各政事需求編列預算，送至立院審議後再交由部會執行，並依需求補助地方縣市，如同水庫，「如果源頭的水減少，支流的水當然減少，便造成實際需要面的不足」。

卓續指，行政院十四日依預算法規定提出今年度中央政府總預算案追加預算，包括一般性補助款六三六億元，就是期待有更多水源能回到大水庫中，政府就能依原有流向方式和流量，去到各個需要的地方，這是一種自然循環，也是預算編製、使用、分配的唯一標準。

卓榮泰喊話朝野立委盡速審議通過追加預算，讓中央及地方順利推行施政，地方所需的補助款經費，也能全數撥付。

卓榮泰向朝野喊話呼籲通過追加預算，但在野黨似乎不完全照單全收。國民黨團書記長王鴻薇表示，黨團希望地方政府趕快拿到該有的補助款，這部分只好妥協，另外國軍待遇五十九億元、原住民保留地禁伐補償廿三億元，這些是立院修法通過的，也算合理編列，爭議最大的就是大罷免預算不應該再增加，另外各機關施政計畫與厚實外交量能則有爭議，接下來會嚴審。

賴士葆質疑 預算灌水145億

國民黨立委賴士葆昨質詢時表示，禁伐補償、軍人加薪、公投等經費應該給，但質疑行政院至少灌水一四五億元，他聽說行政院拜託各部會編預算趁機揩油。卓揆聽完說，「哪個部會這麼講，他馬上處分」。賴拒絕透露，卓揆還當場笑出來。

針對行政院提出追加預算，民眾黨團預計僅放行原住民保留地禁伐補償、提升國軍待遇及中選會辦理全國性公投等三項，至於地方縣市政府一般性補助款，民眾黨團要求行政院依照立法院決議即刻足額撥付。民進黨團幹事長吳思瑤則期盼在野黨不要再阻擋、為反對而反對。

商品推薦