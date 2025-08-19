台日簽署入出境管理MOU　外交部：非針對台灣有事

外媒報導，台日簽署備忘錄共享欲從台灣赴日的外國人資訊，防諜趁亂進日本。外交部今天澄清，台日間並沒有針對所謂「台灣有事」簽署合作備忘錄，台灣也未單方面對外提供相關資訊。

日本「讀賣新聞」引述消息人士報導，為因應台灣可能發生緊急事態（台灣有事），日本與台灣已簽署備忘錄，得以共享從台灣欲入境日本的外籍人士資訊，以防間諜等趁亂進入日本。

外交部晚間回覆中央社提問表示，國家間針對可能涉及安全風險人員進行入出境資訊共享，共同合作防止邊境犯罪及不法移民以保障人民安全是國際趨勢，也是做為國際社會成員的共同責任。

外交部說明，台灣與日本國民情感友好深厚，人員互動頻密，2024年台日國民互訪已逾732萬人次，雙方在入出境管理的合作更顯重要。為此雙方於去年12月18日簽署台日入出境管理事務資訊共享合作備忘錄（MOU），就入出境管理相關事項深化合作。

外交部強調，不過，台日間並沒有針對所謂「台灣有事」簽署合作備忘錄，台灣也未單方面對外提供相關資訊。

外交部說，樂見台日雙方就入出境管理事務持續深化、相互合作，建立更緊密的夥伴關係。

商品推薦