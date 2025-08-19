羅景壬合約再爆涉弊 1支片、1場記者會核銷千萬

國民黨前天揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲勞動部就業安定基金二八七二萬元補助，不符基金使用目的。國民黨昨再控相關開口契約在核銷過程涉及重大弊案，被審計部認定「難以驗核履約結果」。行政院長卓榮泰表示，有任何不當要檢討，若有不法就辦。

契約原設定要交35支片

國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤指出，原本就業安定基金的開口契約承諾，是設定羅景壬應該提供卅五支影片、兩場公關活動、廣播託播及網路託播等；結果羅竟以一支影片、一場記者會，就要驗收核銷一○六九萬元，被審計部直指「難以驗核履約結果」。

凌濤表示，勞動部採購簽文、訂購單竟未載明製作短片、舉行公關活動的數量，實際履約的結果只有一支影片、一場記者會，還以此來請款，誰核銷蓋章的？勞動部和檢調完全不查，還要輕輕帶過，是因為擔心查下去黑水太深？

凌濤說，勞動部回應「問Ａ答Ｂ」，說他們沒補助零日攻擊，還在閃躲就安基金的管理問題，根本是「降智」內閣、包庇袒護，濫用雇主和人民的納稅錢；在民進黨執政下，各基金門戶大開，「綠友友」雨露均霑，契約有問題的部分誰要負責？檢調要不要查？

國民黨立委王鴻薇昨質詢，審計長陳瑞敏曾表明，就安基金高達五一七四萬元經費支出，與基金設置目的及用途規定不符，要求勞動部回補。

她表示勞動部用公務預算跟納稅人要錢，這裡面可能還有弊案、行政疏失，政院若不徹查這五千多萬元有沒有人謀不臧，「你們編回來我一樣刪掉，該刪就要刪」。

卓榮泰：若有不法就辦

卓榮泰答詢表示，數月前他請洪申翰擔任勞動部長，一是要求洪處理當時同仁之間的霸凌問題、提高士氣，二是讓就安基金充分用在正式用途，過去若有所不當、不宜，要全數改回；他願意用高標準要求勞動部檢視、督導。

王鴻薇追問，要不要查這個案子？卓榮泰說，過去已經發生的問題，一定要做清楚了結，這個錯誤不會讓它延續下來；但過去的案子與零日攻擊無關，羅景壬若承接勞動部或相關部會其他的契約案，有任何不當的地方，政府當然一一檢討，有所不法就依法辦理，但如果是合法的，就不要影響到未來合作。

