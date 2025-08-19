快訊

川普保證不派美軍駐烏提供安全保障 重申烏克蘭不能入北約

聽新聞
0:00 / 0:00

羅景壬合約驗收惹議 勞動部懲處承辦單位

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

就安基金再爆濫用爭議，國民黨近日直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金二八七二萬元補助，事後又被追出當初設定的開口合約設定，應提供卅五支影片、兩場公開活動，最後卻以一支一千多萬元影片、一場記者會，就要驗收核銷，引發爭議。

對此，勞動部僅重申已提就安基金管理精進方案。不過據悉，勞動部已為此召開考績會，懲處承辦業務單位的相關人員。

去年底，勞動部因霸凌案衍生就安基金濫用爭議，經審計部查核發現，總共五一七四萬元支出項目與就安基金設置目的、用途不符，其中包括勞動部主題影片製作與媒體宣傳。調查指出，一一一年度至一一三年度，連續三年的勞動節主題影片採購均未另案招標，而是直接洽詢該年度文宣媒體通路採購開口契約廠商辦理，實際委託項目也與契約品項內容未盡相同，所約定採購數量更欠缺依據，難以驗核履約結果與約定數量是否相符，仍同意驗收付款。

七月底發布的審計決算報告再提此事，要求勞動部改善，並提到為使廠商提供宣導通路及素材製作的彈性，部分機關會採整合行銷或開口契約方式，於招標過程提供空白資源總表，請廠商提供新媒體、網路、平面、廣播、電視、戶外及宣導資料製作服務項目及報價，再經由評選等過程決定得標廠商。

熟悉政府採購程序的人士認為，通常開口契約不會用在行銷宣傳的勞務採購，且約定品項必須可具體量化、載明明確數量，投標廠商報價是以「各項單價Ｘ預估數量」計算，勞動部採用形式有違一般採購作法。

勞動部僅回應，已於今年一月提出就安基金精進改革報告，包括今年度起的文宣媒體通路採購開口契約的委商工作事項，將以網路、平面、電視、廣播等媒體通路採購為主，至於活動、設計、影片及文宣製作等項目不再用開口契約，改依個別業務需求專案簽辦採購。後續將依審計部建議，持續落實精進改革計畫。

延伸閱讀

關稅衝擊！工具機大廠宣布「做4休3」 勞動部：統一安排特休違法

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

「零日攻擊」導演遭控拿千萬補助難驗核 卓榮泰：若有不法就辦

中山醫大攜手中市府與勞動部合作 導入AI智慧減災

相關新聞

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

外交官陳家彥遭爆利用公務機會及權勢，性騷擾女下屬。監察院表示，被彈劾人陳家彥對女下屬做多種具有性意味的行為，不僅侵犯女下...

林右昌請辭後新人事？傳徐國勇接任民進黨秘書長 鄭俊昇接副秘書長

民進黨秘書林右昌請辭後，目前由目副秘書長何博文代理。據了解，新任秘書長將由內政部前部長徐國勇接任，副秘書長尚有一個空缺，...

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

國民黨直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，完全不符就安基...

北部三都市長財產曝光 侯友宜存款近4000萬、張善政身家破億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報曝光，其中新北市長侯友宜存款近4000萬元；桃園市長...

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報也曝光，其中台北市長蔣萬安、副市長李四川等人情況引發...

盧秀燕被指「媽媽罵小孩」成衝突點 卓榮泰：母親沒有這樣罵我

台中市長盧秀燕出席14日行政院會，會中與行政院長卓榮泰的對話，環境部長彭啟明上節目時形容「像是媽媽罵兒子一樣」。卓榮泰今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。