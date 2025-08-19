羅景壬合約驗收惹議 勞動部懲處承辦單位

就安基金再爆濫用爭議，國民黨近日直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金二八七二萬元補助，事後又被追出當初設定的開口合約設定，應提供卅五支影片、兩場公開活動，最後卻以一支一千多萬元影片、一場記者會，就要驗收核銷，引發爭議。

對此，勞動部僅重申已提就安基金管理精進方案。不過據悉，勞動部已為此召開考績會，懲處承辦業務單位的相關人員。

去年底，勞動部因霸凌案衍生就安基金濫用爭議，經審計部查核發現，總共五一七四萬元支出項目與就安基金設置目的、用途不符，其中包括勞動部主題影片製作與媒體宣傳。調查指出，一一一年度至一一三年度，連續三年的勞動節主題影片採購均未另案招標，而是直接洽詢該年度文宣媒體通路採購開口契約廠商辦理，實際委託項目也與契約品項內容未盡相同，所約定採購數量更欠缺依據，難以驗核履約結果與約定數量是否相符，仍同意驗收付款。

七月底發布的審計決算報告再提此事，要求勞動部改善，並提到為使廠商提供宣導通路及素材製作的彈性，部分機關會採整合行銷或開口契約方式，於招標過程提供空白資源總表，請廠商提供新媒體、網路、平面、廣播、電視、戶外及宣導資料製作服務項目及報價，再經由評選等過程決定得標廠商。

熟悉政府採購程序的人士認為，通常開口契約不會用在行銷宣傳的勞務採購，且約定品項必須可具體量化、載明明確數量，投標廠商報價是以「各項單價Ｘ預估數量」計算，勞動部採用形式有違一般採購作法。

勞動部僅回應，已於今年一月提出就安基金精進改革報告，包括今年度起的文宣媒體通路採購開口契約的委商工作事項，將以網路、平面、電視、廣播等媒體通路採購為主，至於活動、設計、影片及文宣製作等項目不再用開口契約，改依個別業務需求專案簽辦採購。後續將依審計部建議，持續落實精進改革計畫。

商品推薦