台日機密備忘錄引關注 外交部：非針對「台灣有事」

讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日台之間簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本。台日關係協會秘書長張仁久表示，此事與「台灣有事」的想定無關，也無涉撤僑事務，主要為台日因應雙邊越來越密集的觀光客往來，欲讓入出境業務更加平順所做的平台合作，因此權責單位為內政部移民署與日本法務省出入國在留管理廳，雙方透過台日關係協會與日台交流協會簽署備忘錄。

根據移民署官網，移民署去年12月18日與日本簽署入出境管理事務資訊共享合作備忘錄；日台交流協會也公布這項雙邊簽署這項備忘錄，並註記內容不公開。

外交部發言人蕭光偉今早表示，台日國民情感深厚友好，人員互訪頻密，去年兩國人民互訪超過732萬人次，雙方在入出境管理合作方面更顯重要；外交部樂見台日雙方持續深化入出境管理事務，相互合作，建立緊密的夥伴關係，而相關細節請問主管機關。

外交部晚間表示，國家間針對可能涉及安全風險人員進行入出境資訊共享，共同合作防止邊境犯罪及不法移民以保障人民安全是國際趨勢，也是作為國際社會成員的共同責任。

外交部指出，台灣與日本國民情感友好深厚，人員互動頻密，2024年台日國民互訪已逾732萬人次，雙方在入出境管理的合作更顯重要；為此雙方於去年12月18日簽署「台日入出境管理事務資訊共享合作備忘錄」，就入出境管理相關事項深化合作；不過，台日間並沒有針對所謂「台灣有事」簽署合作備忘錄，我國也未單方面對外提供相關資訊。

外交部曾說，外交部在備忘錄簽署後，依據條約締結法規定行文立法院備查，一切依法辦理；但據了解，這項備忘錄迄今未送立院備查。

外交部前資深官員表示，法規規定若是對外簽署條約要送，至於雙邊簽署的備忘錄，就要看重要性，舉例來說，若是牽涉到租稅等財政相關，就一定要送立院，其餘類似民間交流的備忘錄，禮貌上要送立法院，以表尊重立委。

該名人士表示，即便是機密備忘錄，也有相應送立法院備查的程序；從此案例推斷，較可能是希望加強對日本旅客的查驗，或者是日本方面希望在國際旅客入境前，台灣海關就先配合加強先期查驗，防範非法旅客入境日本。

