蔣萬安拋找童子賢組閣 卓榮泰酸不要急…北市1句話反擊

台北市長蔣萬安昨喊話總統賴清德找和碩董事長童子賢組閣，行政院長卓榮泰今要蔣萬安「不要著急，慢慢學習」。北市府副發言人葉向媛則反擊，「市長不急，比較急的可能是卓院長，可以感受到卓榮泰的焦慮與不安。」

蔣萬安昨晚建議賴總統找童子賢組閣，行政院長卓榮泰今表示，首都市長最近言行，經常脫離市政，「我請他不要著急，慢慢學習」。

北市府副發言人葉向媛表示，蔣萬安並不急，看起來比較急的可能是卓榮泰；可以感受到卓榮泰的焦慮與不安。

葉表示，國政與市政息息相關，能源政策與首都規畫也密不可分，請賴總統務必多方考量推動能源轉型、朝野對話。

