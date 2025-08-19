民進黨對外說秘書長人選「沒消息」 黨政高層：徐國勇將接任

726首波大罷免失利，林右昌請辭民進黨秘書長，目前由黨副秘書長何博文代理秘書長。黨政高層晚間對中央社記者表示，將由前內政部長徐國勇接任民進黨秘書長。

媒體報導指出，新任秘書長將由徐國勇接任，這項新人事預計在823第二波罷免後由總統兼任黨主席賴清德親自宣布。

對於徐國勇將在823第二波罷免後，接任民進黨秘書長報導，民進黨今天僅回應「黨秘書長人選屬黨主席權責，目前沒有進一步消息與回應」；不過，黨政高層隨後向中央社記者證實，徐國勇將接任民進黨秘書長一職。

賴總統2018年擔任行政院長時，當時的行政院秘書長是卓榮泰、徐國勇是行政院發言人；當時擔任總統府秘書長的陳菊曾經稱讚這3人，雖然「分屬不同派系」，仍同心協力、努力打拚，所以是「薯條三兄弟」。

據指出，2018年直轄市暨縣市長選舉，民進黨慘敗，徐國勇與卓榮泰同桌宴請友人，徐國勇開玩笑跟卓榮泰說，如果卓榮泰當黨主席，他就當秘書長，儘管黨主席從卓榮泰換成賴總統，但當年擔任黨秘書長的戲言如今成真。

知情人士透露，面對國內多變政局，府院黨加上國安會四大秘書長，是輔佐總統及黨主席的重要支柱，對於國內當前局勢，如何力挽狂瀾，讓原本只想主持節目，堅持不入閣、不入黨擔任重要黨職的徐國勇意志鬆動。

徐國勇在2022年12月以個人健康因素向當時的行政院長蘇貞昌請辭內政部長一職，之後徐國勇重操律師舊業，並主持政論節目。

