北三都市長財產申報一次看 張善政身家破億、蔣萬安存款逾3600萬

中央社／ 台北19日電

監察院公布財產申報資料，台北市長蔣萬安存款新台幣3617萬餘元；新北市長侯友宜有6筆土地與建物，存款3990萬餘元；桃園市長張善政光存款、有價證券、黃金與信託股票等總價值就突破9500萬元，加計房地產估計身家破億元。

監察院今天公布最新一期廉政專刊，公布台北市長蔣萬安、台北市副市長李四川、新北市長侯友宜、桃園市長張善政與桃園市副市長蘇俊賓等人在113年11月1日的財產申報資料。

蔣萬安夫婦的存款為3617萬7773元，股票總價額990元，2筆保單質借債務共329萬5238元；另將1筆土地、2筆建物交付信託。

不排斥承擔2026年新北市長選舉的李四川，則與妻子一同申報3筆位於新北市板橋區的土地與建物，還有存款2221萬6655元、有價證券234萬5988元、一輛本田汽車，還有2筆授信債務共2054萬5304元。另信託18筆土地與建物、以及股票共107萬5220元。

侯友宜夫婦則有3筆土地、3筆建物，存款總金額達3990萬8374元。另有9筆土地及1筆建物交付信託。

張善政夫婦則有5筆土地、1筆建物，存款共3359萬3872元、有價證券4249萬3207元，珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值財產共1393萬3442元，其中黃金條塊價值約1221萬餘元；另將73筆土地、77筆建物與股票552萬8930元交付信託。

另外，蘇俊賓在2021年、2022年分別斥資7700萬日圓與1億2000萬日圓購買日本大阪、東京的房地產。

侯友宜 張善政 蔣萬安 蘇俊賓 監察院 李四川 財產申報

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

外交官陳家彥遭爆利用公務機會及權勢，性騷擾女下屬。監察院表示，被彈劾人陳家彥對女下屬做多種具有性意味的行為，不僅侵犯女下...

林右昌請辭後新人事？傳徐國勇接任民進黨秘書長 鄭俊昇接副秘書長

民進黨秘書林右昌請辭後，目前由目副秘書長何博文代理。據了解，新任秘書長將由內政部前部長徐國勇接任，副秘書長尚有一個空缺，...

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

國民黨直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，完全不符就安基...

北部三都市長財產曝光 侯友宜存款近4000萬、張善政身家破億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報曝光，其中新北市長侯友宜存款近4000萬元；桃園市長...

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報也曝光，其中台北市長蔣萬安、副市長李四川等人情況引發...

盧秀燕被指「媽媽罵小孩」成衝突點 卓榮泰：母親沒有這樣罵我

台中市長盧秀燕出席14日行政院會，會中與行政院長卓榮泰的對話，環境部長彭啟明上節目時形容「像是媽媽罵兒子一樣」。卓榮泰今...

