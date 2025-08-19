北三都市長財產申報一次看 張善政身家破億、蔣萬安存款逾3600萬

監察院公布財產申報資料，台北市長蔣萬安存款新台幣3617萬餘元；新北市長侯友宜有6筆土地與建物，存款3990萬餘元；桃園市長張善政光存款、有價證券、黃金與信託股票等總價值就突破9500萬元，加計房地產估計身家破億元。

監察院今天公布最新一期廉政專刊，公布台北市長蔣萬安、台北市副市長李四川、新北市長侯友宜、桃園市長張善政與桃園市副市長蘇俊賓等人在113年11月1日的財產申報資料。

蔣萬安夫婦的存款為3617萬7773元，股票總價額990元，2筆保單質借債務共329萬5238元；另將1筆土地、2筆建物交付信託。

不排斥承擔2026年新北市長選舉的李四川，則與妻子一同申報3筆位於新北市板橋區的土地與建物，還有存款2221萬6655元、有價證券234萬5988元、一輛本田汽車，還有2筆授信債務共2054萬5304元。另信託18筆土地與建物、以及股票共107萬5220元。

侯友宜夫婦則有3筆土地、3筆建物，存款總金額達3990萬8374元。另有9筆土地及1筆建物交付信託。

張善政夫婦則有5筆土地、1筆建物，存款共3359萬3872元、有價證券4249萬3207元，珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值財產共1393萬3442元，其中黃金條塊價值約1221萬餘元；另將73筆土地、77筆建物與股票552萬8930元交付信託。

另外，蘇俊賓在2021年、2022年分別斥資7700萬日圓與1億2000萬日圓購買日本大阪、東京的房地產。

商品推薦