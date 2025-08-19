快訊

盧秀燕被指「媽媽罵小孩」成衝突點 卓榮泰：母親沒有這樣罵我

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院，就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告，並備質詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院，就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告，並備質詢。記者林伯東／攝影

台中市長盧秀燕出席14日行政院會，會中與行政院長卓榮泰的對話，環境部長彭啟明上節目時形容「像是媽媽罵兒子一樣」。卓榮泰今接受國民黨立委羅智強質詢，被詢及此事，說他無法約束彭的形容方式，「我的媽媽沒有這樣罵我，盧市長如何罵她的孩子，我也不知道。」

卓榮泰今赴立法院，就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告，並備質詢。

羅智強詢問行政院會邀請地方政府的原因。卓榮泰表示，是以六都首長為邀請對象，請首長陳述地方對中央的期待或反映地方的民情讓中央了解。

羅智強表示，彭啟明在節目上說盧秀燕對卓榮泰很不客氣，像媽媽在罵兒子很兇悍，這是否為卓揆授意？卓揆否認他授意，部長在院會的感受無法一一了解溝通，他無法約束彭的形容方式，「也許他的媽媽是這樣罵他（指彭啟明），我的媽媽沒有這樣罵我，盧市長如何罵她的孩子，我也不知道。」

雙方就是否有像媽媽罵孩子一是，重複類似說法數次。卓榮泰表示，「我怎麼會知道她如何罵她小孩，我媽媽沒有這樣罵我，我沒有說她罵我。我說她如何罵她小孩我不知道，我們那天就事論事，我只是請她停止發言，我有問她是不是不支持追加預算。」

羅智強問到卓榮泰對和碩董事長童子賢說「不會持家就辭職」的看法。卓揆說，這句話放諸四海皆準。

此外，針對特別條例修正草案的審議，羅智強也說，國民黨團針對還稅於民立場非常堅定，既然卓榮泰已說要發就乾脆一點，不要再搞政治動作。今天的程序委員會也已排進22日院會議程中，可望逕付二讀，但細節將在22日的黨團大會中，再和藍委進一步討論。

行政院長卓榮泰今赴立法院就專案報告並備詢，國民黨立委羅智強（圖）質詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院就專案報告並備詢，國民黨立委羅智強（圖）質詢。記者林伯東／攝影

