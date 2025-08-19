外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

快訊

聯合報／ 記者李成蔭張文馨／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
外交官陳家彥遭爆利用公務機會及權勢，性騷擾女下屬。監察院表示，被彈劾人陳家彥對女下屬做多種具有性意味的行為，不僅侵犯女下屬人格尊嚴，更影響我國外交人員聲譽及形象，外交部也無任何行政懲處，因此通過對陳家彥彈劾案，全案移送懲戒法院審理。外交部回應，該案是外交部主動移送監院，尊重監院審查結果。

監察院今發出新聞稿指出，陳家彥於2016年利用公務上權勢及機會，在駐點飯店的長官休息房，趁女下屬向其報告專案規畫時，違反她人意願，對該下屬摟腰、抱至床上壓住上身，還擋在房門阻擾離去，這些都是具有性意味的行為，令被害人有不舒服、恐懼、痛苦等感受，同時已造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境，嚴重影響該下屬的人格尊嚴。

監察院說明，經調查確認卻有其事，且外交部性騷擾申訴評議委員會也決議性騷擾成立，但外交部並未給予陳家彥任何行政懲處，衡量及審酌陳家彥身為外交人員，更位居簡任主管，卻做出如此行為，且於監察院詢問時仍否認上述行為，這顯示目前的行政處置不足以維持公務紀律。

監察院批評，陳家彥這些性騷擾行為不僅侵犯女下屬人格尊嚴，並嚴重影響國家及外交人員的聲譽及形象，違反公務員服務法第6條、第7條規定，情節重大，依公務員懲戒法第2條規定，因而有懲戒必要，依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院表示，已於8月12日審查通過監委紀惠容、范巽綠、葉宜津提案，全案移送懲戒法院審理。外交部回應，該案是由外交部調查後認定情節重大主動移送監察院，針對監察院審查結果，外交部予以尊重。

