聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
內政部前部長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書林右昌請辭後，目前由目副秘書長何博文代理。據了解，新任秘書長將由內政部前部長徐國勇接任，副秘書長尚有一個空缺，在賴清德欽點下，將由民進黨民調中心前主任鄭俊昇接任。

這項新人事預計在823第二波罷免後正式宣布。民進黨人士表示，徐國勇、鄭俊昇都有親英系色彩，這番人士安排，被視為賴清德向黨中央非賴系釋權。

民進黨發言人吳崢表示，黨秘書長人選屬黨主席權責，目前沒有進一步消息與回應。

林右昌請辭後新人事？傳徐國勇接任民進黨秘書長 鄭俊昇接副秘書長

