林錫耀私訊內容遭駭流出 委任律師聲明訴追不法
前民進黨秘書長林錫耀委任律師楊家興今天聲明指出，某匿名傳散不法資訊的暗網帳號，近日再次流出一份疑似駭侵林錫耀通訊軟體Telegram訊息截圖，以拼湊對話形式，炮製不實資訊；已委託律師檢證相關資訊進行告發，全力訴追不法。
TVBS新聞報導，近日，暗網流出的對話截圖顯示，前台北市議員簡余晏曾向前民進黨秘書長洪耀福傳訊，替丈夫陳裕興求官位，洪耀福則將訊息轉給前行政院副院長林錫耀。同樣的情況也發生在2022年參選宜蘭縣長落敗的江聰淵身上，他曾向林錫耀傳訊尋求適當職位，後來獲得行政院顧問及台灣雜糧發展基金會執行長的位置，並在訊息中稱林錫耀為「老大」表達感謝。
林錫耀委託律師楊家興發表聲明指出，有關某匿名傳散不法資訊的暗網帳號，近日再次流出一份疑似駭侵林錫耀通訊軟體Telegram訊息截圖，以拼湊對話形式，炮製不實資訊，散布虛假敘事誤導輿論，傷害當事人名譽。
聲明表示，對此，林錫耀日前已委託律師檢證相關資訊進行告發，全力訴追不法。
聲明指出，任何駭侵、變造他人個人資訊，甚而透過不實資訊干擾民主社會健全運作，都是法律不容的違法行為，提醒各界共同拒絕不法，不傳散、不再製相關不實資訊，以遏制類似罪行。
