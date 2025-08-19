IORG：中共加強散播台灣民主失敗論 擴散威權價值

台灣資訊環境研究中心（IORG）近日發表報告，指出自總統賴清德去年當選後，隨著賴總統執政時間越長，中共持續加強散播台灣民主失敗論，將可能使民眾不再支持民主價值與制度，有利中共瓦解台灣民主根基，進而擴散威權價值。

IORG於14日發表週報，主題為「賴清德當選後的中共宣傳：台灣民主失敗論」，指出隨著賴總統就任總統的時間越長，中共持續加強民主失敗論述，而2025年上半年的平均傳播熱度是2024年的近2倍。

針對「台灣民主失敗論」的定義，IORG指出，是以不合理、帶有操弄特性的內容試圖說服民眾，台灣民主現在及未來都無法保障人權、落實公平正義、民主不適合台灣，可能降低民眾對民主運作現況滿意度或民主支持，進而放棄民主的資訊操弄論述集合。

IORG觀察，過去1年半以來，中共利用多個台灣重要政治事件成為傳播熱度的高峰，包含青鳥行動、中配遭遣返、大罷免運動等，而國民黨「戰獨裁」集會成為2025年單日傳播熱度的最高峰。

至於論述內容，IORG依論述爭點分為內戰論、私利論、外部治理論、少數暴力論、退步論、邪教論、戒嚴論等7類共22項，使得多元價值、選舉制度、政黨競爭、台美外交、轉型正義、國安政策等，都是中共攻擊台灣民主的武器，透過對台灣民主各方面的批評，將可能使民眾不再支持民主價值與制度，或是對台灣民主現況失望，有利中共瓦解台灣民主根基，進而擴散其威權價值。

對於論述傳播的行為，IORG指出，中共對於台灣民主失敗論述的傳播者橫跨中國黨、政、軍官方媒體，而引用對象包含台灣媒體、台灣在野黨政治人物、名嘴、民眾，甚至國際華語媒體。

針對中共所使用的策略，IORG提到，中共持續系統性採用台灣在野陣營政治語言，也可能是要加劇台灣社會分化、黨性極化的策略，而刻意採用台灣在野宣傳用語、污染在野政治語言，使在野陣營的監督失去正當性，讓執政陣營無法接受在野觀點，妨礙台灣政黨政治良性運作。

IORG進一步指出，相較說服台灣民眾放棄民主，中共更偏好宣傳賴總統、執政黨破壞台灣民主，又以言論自由受到破壞為主要論點，例如宣傳民進黨獨裁、綠色恐怖等，優先形塑「民進黨破壞台灣民主」印象。

對於中共優先形塑「民進黨破壞台灣民主」的論述，IORG分析，將可能使「政治效能感低」、「討厭民進黨」、「雙重認同」、「中國人認同」等特徵的台灣民眾更具吸引力，而在IORG先前的民調顯示，具有上述4項特徵的民眾有顯著更高比例，傾向認同台灣民主失敗。

