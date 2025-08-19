陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

民眾黨前主席柯文哲因京華城案被羈押至今，其妻陳佩琪談到他就掉淚，更出現「背骨灰」、「去天安門抗議」等激進言詞。醫師、時事評論家沈政男曝殘酷真相指「統治者不怕眼淚」，更稱「最冷的寒冬恐怕還沒來」，喊話陳佩琪該代夫出征。

柯文哲說自己被關了快1年，已到極限，而以一審最多羈押15個月來看，應該最慢在明年3、4月就可重獲自由。但沈政男認為，既是黑牢，怎會讓柯稱心如意，更直言「陳佩琪及柯的支持者，有沒有想過，最冷的寒冬，有可能還沒到來？」

沈政男分析，若在明年一審羈押期滿前宣判，進入二審，羈押期限將會重算，最多可以再關12個月。而柯文哲共有4案，目前開庭都在處理圖利與收賄，還有侵占公益與背信尚未處理，會不會影響明年的一審羈押期滿釋放，恐怕也是問號。

而2028就算政黨輪替，由藍白選上正副總統，但法院還是要押柯文哲，「盧昌配」能叫法院放人嗎？因此如果藍白當上了正副總統，柯文哲依舊被關在黑牢，不曉得關到什麼時候，這才是柯文哲、陳佩琪及其支持者最冷的寒冬！

他進一步表示，審判中，累計三審最多關5年，問題是若發回更審，羈押期限就會重算。上述劇本，可能性或許不高，但絕對不是0！他因此向陳佩琪喊話，陳佩琪應做好長期戰鬥的準備，「方法就是代夫出征，而不是眼淚與情緒」。

代夫出征第一步就是了解京華城來龍去脈，善用她自身聲量提出質疑；再來是站台演講爭取民眾支持，讓更多人相信柯的清白；最後是考慮從政，競選公職，把柯遭政治迫害坐黑牢，轉換成為台灣犧牲奉獻，變成改造國家、造福民眾的機會。

商品推薦