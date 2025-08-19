賴士葆指「政院要求各部會揩油追加預算」 卓榮泰聽一句話笑出來
行政院長卓榮泰今赴立法院，就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告並備詢。國民黨立委賴士葆質詢時質疑這次行政院追加預算灌水145億，表示政院要求各部會編列揩油。卓揆表示，哪個部會這麼講，他馬上處分，賴拒絕透露，卓揆當場笑出來。
賴士葆說，行政院追加比刪減還多，多了31億；外交多了7億1千萬；海委會多了4.2億，行政院趁火打劫。卓榮泰說，下周會一一詳列。
賴士葆表示，禁伐補償應該給，軍人加薪也應該給，公投11億也應該給，行政院已用第二預備金，罷免是民進黨搞的，因此他認為4億不該給。卓榮泰這時表達不滿，表示那是公民團體發起的，公投是立法院發起，應該以公民為大。
賴士葆指出，行政院至少灌水145億，他聽到行政院拜託各部會各編一點來搶預算，趁機揩油。卓榮泰表示，哪一個部會跟委員這麼講，委員敢講，他就馬上處分。賴說「我當然不要講」，卓揆聽聞笑出來。
賴士葆表示，很多委員反對地方補助636億，這是法定支出，刪除沒有道理，但他個人認為寧願寬鬆一點，這可以給。卓榮泰說，請委員支持，去影響其他委員。賴說，但是這145億他不能同意。卓揆回應，是878億還是733億都可以合理討論，願意創造合理討論的空間跟時機。
賴士葆也提到媒體廣宣費增加4.3億，直呼很扯。卓榮泰說，行政院宣導政策的費用完全沒有，發言系統除了人事費外，完全沒有經費。賴說，行政院發言系統一天到晚出來罵人，罵台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，因為蔣萬安戳到痛處說要把卓揆換掉。卓揆說，哪有出來罵人，是傳達行政院會後的（轉述），那不是發言系統罵人，回應媒體的詢問。
賴士葆表示，對在野黨來講就是被罵。卓榮泰無奈笑說，「因為我們天天被罵啊。」賴說，「被罵是應該的。」卓揆又無奈笑回，「被罵是應該的，罵人就不應該，好。」賴說，「你權力大當然要虛心接受，權力這麼大，當然接受監督、批評。」卓揆回應，「權力大怎麼被要求自行刪減636億？我權力沒有很大。」
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言