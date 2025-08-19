賴士葆指「政院要求各部會揩油追加預算」 卓榮泰聽一句話笑出來

行政院長卓榮泰今赴立法院，就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告並備詢。國民黨立委賴士葆質詢時質疑這次行政院追加預算灌水145億，表示政院要求各部會編列揩油。卓揆表示，哪個部會這麼講，他馬上處分，賴拒絕透露，卓揆當場笑出來。

賴士葆說，行政院追加比刪減還多，多了31億；外交多了7億1千萬；海委會多了4.2億，行政院趁火打劫。卓榮泰說，下周會一一詳列。

賴士葆表示，禁伐補償應該給，軍人加薪也應該給，公投11億也應該給，行政院已用第二預備金，罷免是民進黨搞的，因此他認為4億不該給。卓榮泰這時表達不滿，表示那是公民團體發起的，公投是立法院發起，應該以公民為大。

賴士葆指出，行政院至少灌水145億，他聽到行政院拜託各部會各編一點來搶預算，趁機揩油。卓榮泰表示，哪一個部會跟委員這麼講，委員敢講，他就馬上處分。賴說「我當然不要講」，卓揆聽聞笑出來。

賴士葆表示，很多委員反對地方補助636億，這是法定支出，刪除沒有道理，但他個人認為寧願寬鬆一點，這可以給。卓榮泰說，請委員支持，去影響其他委員。賴說，但是這145億他不能同意。卓揆回應，是878億還是733億都可以合理討論，願意創造合理討論的空間跟時機。

賴士葆也提到媒體廣宣費增加4.3億，直呼很扯。卓榮泰說，行政院宣導政策的費用完全沒有，發言系統除了人事費外，完全沒有經費。賴說，行政院發言系統一天到晚出來罵人，罵台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，因為蔣萬安戳到痛處說要把卓揆換掉。卓揆說，哪有出來罵人，是傳達行政院會後的（轉述），那不是發言系統罵人，回應媒體的詢問。

賴士葆表示，對在野黨來講就是被罵。卓榮泰無奈笑說，「因為我們天天被罵啊。」賴說，「被罵是應該的。」卓揆又無奈笑回，「被罵是應該的，罵人就不應該，好。」賴說，「你權力大當然要虛心接受，權力這麼大，當然接受監督、批評。」卓揆回應，「權力大怎麼被要求自行刪減636億？我權力沒有很大。」 行政院長卓榮泰今赴立法院，就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告並備詢。國民黨立委賴士葆（圖）質詢。記者林伯東／攝影

商品推薦