卓榮泰：明年度總預算案舉債近4千億元 編列過程非常困難

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰。記者林伯東／攝影

行政院長卓榮泰19日赴立院備詢，被問及有關明年度總預算，他透露，編列過程非常困難，舉債近新台幣4千億元；今年災後重建特別預算600億元加上韌性特別預算，舉債規模約1,500億元以下。立委王鴻薇指出，軍購支出若提高到GDP的3%，將達8千億元，明年度政府舉債恐破兆。

立法院會今邀卓榮泰列席，提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。

卓榮泰詢答時表示，賴清德總統已經公告新版「財劃法」且已生效，明年中央政府總預算，將依新版「財劃法」編列，但過程非常困難。他請立委體諒，中央政府必須大量舉債。

王鴻薇認為，舉債不是只有因為「財劃法」施行，還有風災重建特別預算、韌性特別預算5,900億元，以及台灣軍購提高到GDP 3%。

卓榮泰說明，特別預算的兩個財源，就是舉債或移用歲計賸餘，例如丹娜絲颱風特別預算600億元、韌性條例約1,500億元，就是編列在今年度特別預算，目前歲計賸餘已經用罄。明年總預算將舉債近4千億元左右，並且明年度特別預算還沒正式編列。

王鴻薇擔憂，若國防預算明年要達GDP 3%，將超過8千億元，恐排擠原有的社福、教文、經濟發展預算，初估舉債將超過1兆元。卓榮泰坦言，「如果是這樣的數字，加起來沒有錯」。

卓榮泰表示，除了國防舉債之外，過去如前瞻預算等重大基礎建設也有舉債。依照新版「財劃法」，中央必須給地方統籌分配款近4千億元，所以也必須要將「事權」轉移，讓地方政府共同承擔。

此外，新版「財劃法」要求中央給地方的一般性補助款金額，不得少於前一年度，外界關注明年度編列一般性補助款金額，是以刪減前的2,501億元為基準，還是刪減後的1,865億元？主計長陳淑姿回應，將以刪減前的2,501億元當基準編列。

卓榮泰 財劃法 總預算 王鴻薇 國防預算

